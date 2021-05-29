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Yaşam İSKİ 1 Haziran'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak?
Yaşam

İSKİ 1 Haziran'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İstanbul'da 1 Haziran günü 7 ilçede 13 saat su kesintisi yaşanacak. İSKİ, Anadolu Yakası'nda 13 saat sürmesi planlanan su kesintisi olacağını duyurdu. Kesinti 1 Haziran salı günü 7 ilçede olacak. Peki, hangi ilçelerde sular kesilecek? İSKİ 1 Haziran'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? 1 Haziran'da İstanbul'da hangi ilçelerde su kesilecek?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 18:51:00 -
İSKİ 1 Haziran'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu yakasında birçok ilçede 13 saatlik su kesintisinin yapılacağını açıkladı. İstanbul Su Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla 1 Hazinra Salı günü birçok ilçeye 13 saat boyunca su verilemeyeceğini açıkladı. Peki, 1 Haziran'da İstanbul'da hangi ilçelerde su kesilecek?

1 Haziran'da İstanbul'da hangi ilçelerde su kesilecek?

İSKİ'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede," Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." denildi. Buna göre İstanbul'da Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçelerindeki tüm mahalellere su verilemeyecek.

Öte yandan Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinde  ise Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri'ne su verilemeyecek.Öte yandan vatandaşlara sabır ve anlayışları için teşekkür edildi.

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