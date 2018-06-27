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İskenderun’da uyuşturucu operasyonları: 10 kişi gözaltında

İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

27 Haziran 2018 Çarşamba 18:44
İskenderun’da uyuşturucu operasyonları: 10 kişi gözaltında

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri, ‘Narkotik Suçlar’ kapsamında 8 – 22 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 7 operasyonda toplamda 1 adet uzun namlulu silah, silaha ait 1 adet şarjör, 137 adet fişek, 2 bin 358 gram esrar maddesi, 890 adet extacy hap, 16 adet captagon ve 30 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Operasyonlarda 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 18:44
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