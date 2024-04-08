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Yerel İskenderun'da 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Yerel

İskenderun'da 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-04-08 20:41:00 -
İskenderun'da 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 7 Nisan tarihinde İskenderun'da durdurulan araçta gerçekleştirilen aramada neticesinde, 300 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.A. ve B.A. isimli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten yasal işlem başlatıldı.

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