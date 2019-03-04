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İskenderun Özel Gelişim Hastanesi Memur Sen ile sözleşme imzaladı

İskenderun Gelişim Hastanesi ve Memur Sen Konfederasyonu İlçe Temsilciliği arasında ‘Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi’ imzalandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:04
İskenderun Özel Gelişim Hastanesi Memur Sen ile sözleşme imzaladı

İskenderun Gelişim Hastanesi ve Memur Sen Konfederasyonu İlçe Temsilciliği arasında ‘Sağlık Hizmetleri Sözleşmesi’ imzalandı.


Konfederasyona bağlı sendikaların ilçe temsilcilerinin katılımıyla, İskenderun Gelişim Hastanesi’nde düzenlenen kahvaltı programında imzalanan protokolle; sendika üyeleri, eş ve çocukları, sağlık hizmetlerinden indirimli yararlanabilecek.


Sözleşmeyle birlikte, sendika üyelerine daha fazla katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade eden İskenderun Gelişim Hastanesi Genel Koordinatörü Ozan Yaşar, “Özel İskenderun Gelişim Hastanesi Ailesi olarak, kaliteli hizmet sunmaya ve gelişmeye devam ediyoruz. Sendika üyelerine de aynı hizmeti vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Protokolün, her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Sağlık hizmetinin önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Memur-Sen İskenderun İlçe Temsilcisi Ömer Kabaklı ise protokolle birlikte, sendika üyelerinin daha kaliteli sağlık hizmeti almasını amaçladıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:04
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