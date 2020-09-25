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Aktüel İskenderun Körfezi'nde bir gemide 5 kilogram kokain yakalandı
Aktüel

İskenderun Körfezi'nde bir gemide 5 kilogram kokain yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 19:17:35 -
İskenderun Körfezi'nde bir gemide 5 kilogram kokain yakalandı

HATAY (AA) - İskenderun Körfezi'nde bir gemiye düzenlenen operasyonda 5 kilogram kokain ele geçirildi.

Hatay il ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek çalışma başlattı.

Kolombiya'dan İskenderun'a kömür getiren Portekiz bayraklı "Sıder Venture" isimli gemiyi takibe alan polis, körfeze girdiği sırada gemiye operasyon düzenledi.

Geminin güverte kısmında narkotik köpeklerle yapılan aramada zulalanmış 5 kilogram kokain ele geçirildi.

Kentte özel bir limana çekilen gemide arama çalışmaları devam ediyor.


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