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İskenderun Düğünyurdu TOKİ 2+1 ve 3+1 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ İskenderun Düğünyurdu konutlarında hak sahibi olan vatandaşlar konutların teslim tarihine ilişkin detayları merak ediyor. Sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir. İskenderun Düğünyurdu TOKİ konutlarına ilişkin detaylar.

10 Eylül 2019 Salı 10:23
İskenderun Düğünyurdu TOKİ 2+1 ve 3+1 konutları ne zaman teslim edilecek?

TOKİ İskenderun Düğünyurdu konutlarında hak sahibi olan vatandaşlar konutların teslim tarihine ilişkin detayları merak ediyor. Sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir. İskenderun Düğünyurdu TOKİ konutlarına ilişkin detaylar.

18 Temmuz’da yapılan ihale kapsamında 1.053 konut ile birlikte 2 ticaret merkezi, 1 cami, 24 derslikli ilköğretim okulu ve 24 derslikli lise inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi yer alıyor. Farklı metrekarelerde ve yüksekliklerde 895 adet 2+1 ve 158 adet 3+1 konuttan oluşan projede 547 araçlık otopark yer alıyor. Tasarımda peyzaj alanları ile araç-yaya yolu kurgusu, vatandaşların geleneksel semt kültürünü koruyabilecekleri bir yaklaşımla ele alındı. İskenderun Düğünyurdu TOKİ konutları ne zaman teslim edileceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Hatay İskenderun 2.Etap Projesi kapsamında inşa ettirilecek;

2+1 nitelikli 533 adet, brüt 101 m2

3+1 nitelikli 427 adet, brüt 123 m2 

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar;

1- 2+1 nitelikli konutlar için;

- %12 peşinat bedeli için 180 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 240 ay vade,

2- 3+1 nitelikli konutlar için;

- %10 peşinat bedeli için 120 ay vade,

- %20 peşinat bedeli için 180 ay vade, ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.

2+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır.

3+1 Konutlar için; Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, Yİ-ÜFE ve TÜFE oranlarından Memur Maaş Artış Oranı olana göre artırılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.

Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. TOKİ tarafından projenin yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, başvuru bedeli belirlenecek geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade edilecektir. 

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.Halk Bankası A.Ş’nin İskenderun Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. 

Sözleşme imzalama aşamasında;

1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Hatay il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge, (3+1 konut tipi hariç)

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.500 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

TOKİ konutlarında oturma şartı

2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir. 

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 10:23
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