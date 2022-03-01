İskender füzesi nedir? İskender balistik füze menzili ne kadar, teknik özellikleri neler?

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşenko telegram hesabından yaptığı açıklamada “Kiev’e İskender Balistik Roketi atıldı. Vurulan yeri ve sivillerin durumu için inceleme sürüyor” dedi.

İskender füzesi nedir, teknik özellikleri neler?

İskender Füzesi, Rus yapımı balistik bir füze sistemidir. Kısa menzilli atışlarda tercih edilen İskender Füzesi, ilk olarak 2006 yılında üretime sunulmuştur.

İskender Füzesi menzili ne kadar?

İskender Füzesi, 415-500 kilometre menzil, 6-50 kilometre arası uçuş irtifası ve radara görünmeme özelliklerine de sahiptir. İskender'in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır. Aynı zamanda nükleer başlık da taşıyabilme kapasitesine sahiptir.

İskender balistik füze

9K720 İskander; NATO rapor adı: SS-26 Stone), Rus yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir. İskander'in bir dizi misket bombası, termobarik, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici ve radarsavar görevleri için bir elektromanyetik darbe de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır. Aynı zamanda nükleer başlık da taşıyabilme kapasitesine sahiptir. Füzenin, 2020 yılına kadar eski OTR-21 Toçka sistemlerinin yerini alması planlanmaktadır.

İskender temel özellikleri neler?

Kompleksin amacı

Konvansiyonel savaş başlıkları ile düşmanın harekat teşkilatının derinliklerindeki küçük boyutlu ve alan hedefleri ile çatışmak için tasarlanmıştır. Taktik nükleer silahlar için bir teslimat aracı olabileceği varsayılmaktadır.

Büyük olasılıkla hedefler

hava savunma sistemleri

füze savunma sistemleri

komuta merkezleri ve iletişim merkezleri

havaalanlarında uçaklar ve helikopterler

kritik altyapı (depolar, köprüler vb.)

birlik ve teçhizat konsantrasyonları (yürüyüşteki sütunlar, teçhizat için depolama alanları, vb.)

operasyonel-taktik füze sistemleri

tümen topçu: çoklu fırlatma roket sistemleri, uzun menzilli topçu

gemiler (hareketli bir geminin koordinatlarının kıyı gemi karşıtı komplekslerinin veya AWACS uçağının radarından iletilmesiyle radyo iletişimi yoluyla füzenin harici kontrolünü gerektirir)

Kompleks yapısı

Kompleks altı tür araç içerir (füze tugayı başına 51 birim)

Kendinden tahrikli fırlatıcı (SPU) (9P78-1) 12 adet hedefte iki füzenin depolanması, taşınması, hazırlanması ve fırlatılması için tasarlandı. Brüt ağırlık 42 t, faydalı yük 19 t, otoyolda / toprak yolda seyir hızı 70/40 km/s, yakıt aralığı 1000 km. Ekibi 3 kişi. Şasi MZKT-7930

Taşıma ve yükleme aracı (TZM) (9T250 / 9T250E) 12 ad. İki ek füze taşımak üzere tasarlandı. Bir yükleme vinci ile donatılmış MZKT-7930 şasisi üzerinde yapılmıştır. Toplam savaş ağırlığı 40 tondur. Ekibi 2 kişi.

Komuta aracı (KŞM) (9S552) 11 ad. Tüm İskender kompleksini kontrol etmek için tasarlandı. KAMAZ 43101 tekerlekli şasi üzerinde yapılmıştır. Radyo istasyonu R-168-100KA "Akveduk". Ekibi 4 kişi. Komuta aracı (KŞM) özellikleri:

Park yerinde / yürüyüşte maksimum radyo iletişim menzili: 350/50 km

Füzeler için görev hesaplama süresi: 10 saniyeye kadar

Komut aktarım süresi: 15 saniyeye kadar

İletişim kanalı sayısı: 16'ya kadar

Dağıtım süresi (katlama): 30 dakikaya kadar

Sürekli çalışma süresi: 48 saat.

Düzenleme (rutin) ve bakım makinesi (МРТО) rutin onarımları gerçekleştirmek için füzelerin ve cihazların yerleşik ekipmanını kontrol etmek için tasarlanmıştır. KamAZ tekerlekli şasi üzerinde yapılmıştır. Kütle 13,5 ton, konuşlandırma süresi 20 dakikayı geçmiyor, yerleşik füze ekipmanının otomatik rutin denetim döngüsü süresi 18 dakikadır. Ekibi 2 kişi.

Bilgi hazırlama noktası (PPİ) (9S920, KAMAZ 43101) hedefin koordinatlarını belirlemek ve daha sonra SPU'ya (Kendinden tahrikli fırlatıcıya) transferleri ile füzeler için uçuş misyonları hazırlamak için tasarlanmıştır. PPİ (Bilgi hazırlama noktası) keşif araçlarıyla arayüzlenir ve bir uydu, uçak veya İHA dahil olmak üzere gerekli tüm kaynaklardan görevleri alabilir ve hedefleri atayabilir. Ekibi 2 kişi.

Yaşam destek aracı (MJO) 14 adet. Muharebe ekiplerinin barınması, dinlenmesi ve yemesi için tasarlanmıştır. KAMAZ 43118 tekerlekli şasi üzerinde yapılmıştır. Makinenin bileşimi vardır: dinlenme için bir bölme ve ev gereçleri için bir bölme. Dinlenme bölmesinde, katlanabilir üst şezlonglu 6 vagon tipi rıhtım, 2 kilitli dolap, gömme dolaplar ve açılır pencere vardır. Ev tedarik bölmesinde oturaklı 2 kilitli dolap, katlanır bir kaldırma masası, 300 litrelik depolu bir su besleme sistemi, bir su ısıtma tankı, su pompalamak için bir pompa, bir tahliye sistemi, bir lavabo, giysiler ve ayakkabılar için bir kurutucu vardır.

Cephanelik ekipmanı ve eğitim yardımcıları seti.

Savaş özellikleri

Olası dairesel sapma: 10–30 m (kullanılan yönlendirme sistemine bağlı olarak); 5–7 m ("Iskander-M" korelasyon güdümlü bir füze kullanarak).

Füze fırlatma ağırlığı: 3800 kg.

Savaş başlığı ağırlığı: 480 kg.

Uzunluk 7,3 m.

Çap 920 mm.

Yörüngenin ilk bölümünden sonra roket hızı: 2100 m/s. Uçuş sırasında maksimum aşırı yükler 20-30G'dir (roket uçuş sırasında hem yükseklik hem de uçuş yönünde manevralar). Maksimum yörünge yüksekliği - 100 km'den fazla.

Minimum hedef vuruş aralığı: 50. Maksimum hedef imha menzili: 500 km İskender-K (2500 km'ye kadar P-500 seyir füzesi ile).

Rehberlik: INS, GLONASS, optik arayıcı.

İlk füzeyi fırlatma süresi: 4-16 dakika.

Fırlatmalar arasındaki aralık: 1 dakika (iki füzeli bir 9P78 fırlatıcı için).

Çalışma sıcaklığı aralığı: −50 °C ila 50 °C

Hizmet ömrü: sahada 3 yıl olmak üzere 10 yıl.