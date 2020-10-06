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Dünya İskender füzeleri tehdidi sonrası Azerbaycan ordusuna talimat verildi
Dünya

İskender füzeleri tehdidi sonrası Azerbaycan ordusuna talimat verildi

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Ermenistan'ın İskender füze tehdidine ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 18:19:00 -
İskender füzeleri tehdidi sonrası Azerbaycan ordusuna talimat verildi

Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, bakanlık yetkilileri ile yaptığı toplantıda, 'Ermenistan'ın İskender füzeleri kullanırız' tehditlerine değindi. Hasanov orduya, yıkıcı silahlar kullanarak düşmanın stratejik-askeri altyapısına saldırılar planlamasını emretti.

Star'ın haberine göre, Karabağ'daki işgalci Ermenistan güçlerine karşı başlatılan kapsamlı operasyondan iki gün sonra (29 Eylül), Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan operasyonlarının TOS-1A termobarik silah sistemleri ve Smerch ağır çok namlulu roket atar sistemlerinin (ÇNRA) kullanımı ile yoğunlaştığını duyurdu.

Açıklamada, Ermenistan'ın karşılık vermek için stratejik silahlar kullanabileceği imasında bulunulmuştu. Resmi açıklamada kullanılabilecek silah sistemine dair bir bilgi verilmese de, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri envanterindeki kısa-menzilli balistik füze sistemi SS-26 İskender, bu kapsamda en olası stratejik silahlardan biri olarak düşünüldü.

Öte yandan Ermenistan'ın Rusya Büyükelçisi Vardan Toganyan, Türkiye'nin işgal altındaki Dağlık Karabağ'da F-16 savaş uçaklarını kullanmaya başlaması halinde, Ermenistan'ın İskender füzelerini kullanacağını açık açık söyledi.

Azerbaycan 'Cevap veririz' demişti

Savunma Bakanlığı ve Toganyan'ın açıklamalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ın İskender füzelerini kullanma tehdidine yanıt verdi. Bayramov, "Maalesef Ermeni tarafından her şey beklenebilir. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bu duruma verecek uygun bir cevabının olacaktır" dedi.

Hasanov emri verdi

Hasanov, bugün gerçekleştirilen Savunma Bakanlığı'nın özel servisleri toplantısında, 'İskender' tehditleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre Hasanov, orduya yüksek hassasiyetli ve son derece yıkıcı silahlar kullanarak düşmanın stratejik-askeri altyapısına büyük ölçekli saldırılar planlamasını emretti.

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