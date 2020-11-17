  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İskender balığı görenleri şaşkına cevirdi
Yerel

İskender balığı görenleri şaşkına cevirdi

Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan 9 kiloluk İskender balığı 700 liradan satıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 17:35:00 -
İskender balığı görenleri şaşkına cevirdi

Sinop'ta balıkçıların ağlarına takılan 9 kiloluk İskender balığı görenleri şaşırttı. Sinop'ta çok nadir görülen diğer adıyla 'deve balığı' olarak bilinen İskender balığı 700 TL'den satıldı.

Sinoplu balıkçılar tarafından yakalanan 9 kiloluk İskender balığı görenleri şaşırtırken vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

İlk defa böyle bir balık yakaladıklarını söyleyen 28 yıllık balıkçı Adnan Demir, "Sinop'ta çok nadir görülen diğer adıyla deve balığı olarak bilinen İskender balığına rastladık. Vatandaşların çoğu bu balığı bilmiyor. Balığı görenler çok şaşırıyor. Bereketli denizimizden neler çıkıyor. Bu balığın etinin inanılmaz lezzetli olduğunu biliyoruz. Bu balığı da zaten bir lokanta sahibi aldı" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtiraf ettiler: Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız
Dünya

İtiraf ettiler: Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız

Yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler, “Her seyi yakıp yıkacağız. Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız, hiçbir şey” diyerek evleri yakıp, ağaçl..
Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: Yüzde 20 değer kaybedecek
Ekonomi

Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: Yüzde 20 değer kaybedecek

Koronavirüs salgını sürecinde birçok ülke ekonomisi sıkıntılı günler geçirirken, dünyanın en büyük bankalarından Citibank dolar için çarpıcı..
Paşinyan'ın Putin'e yaptığı 'Beni dinlemiyorlar' itirafı gündem oldu! Çekilmeyen Ermeni milisler ormanda saklanıyor

Paşinyan'ın Putin'e yaptığı 'Beni dinlemiyorlar' itirafı gündem oldu! Çekilmeyen Ermeni milisler ormanda saklanıyor
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay