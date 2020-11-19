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Aktüel İşkenceyi Önleme Komitesi, Yunanistan'ı göçmenleri Türkiye'ye geri itmemesi konusunda uyarı
Aktüel

İşkenceyi Önleme Komitesi, Yunanistan'ı göçmenleri Türkiye'ye geri itmemesi konusunda uyarı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 14:23:57 -
İşkenceyi Önleme Komitesi, Yunanistan'ı göçmenleri Türkiye'ye geri itmemesi konusunda uyarı

STRAZBURG (AA) - Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT), göçmenlerin Meriç sınırından Türkiye'ye geri itildiğine ilişkin "tutarlı ve güvenilir iddialar aldıklarını" ifade ederek Yunanistan'ın göçmenleri Türkiye'ye geri itmemesi için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Yunanistan'da 13-17 Mart'ta incelemelerde bulunan Komitenin raporda, Meriç bölgesinde ve Sisam Adası'nda göçmenlerin tutulduğu koşulların insanlık dışı ve aşağılayıcı olduğu vurgulandı.

Yunanistan'ın göçmen politikasında yapısal eksikliklerin bulunduğu kaydedilen raporda, göçmenlerin, yeterli düzeyde aydınlatılmayan, havalandırılmayan, kişisel hijyen ve temizlik ürünleri bulunmayan hücrelerde tutulduğu belirtildi.

Raporda, göçmenlere aynı zamanda durumları hakkında yeterli ve açık bilgi verilmediği aktarıldı.

Çocuklu ailelerin ve yalnız kalmış çocukların çok kötü koşullarda yaşamak zorunda kaldığına işaret edilen raporda, Yunanistan'a, çocukların karakollarda gözaltında tutulmasına son vermesi çağrısında da bulunuldu. Raporda, bu çocukların uygun merkezlerde kalması gerektiği belirtildi.

Komitenin, göçmenlerin Meriç sınırından Türkiye'ye geri itildiğine ilişkin "tutarlı ve güvenilir iddialar aldığı" ifade edilen raporda, Yunanistan'ın göçmenlerin Türkiye'ye geri itmemesi için harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Raporda, CPT'nin Yunan sahil güvenliğinin göçmen taşıyan teknelerin Yunan adalarına ulaşmasını engellemek için yaptığı eylemlerden endişe duyduğu ve Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) bu konudaki rolünü ve katılımını sorguladığı ifade edildi.

Yunanlı yetkililerden, polisin göçmenlere karşı kötü muamelede bulunmasını engellemek için önlemlerin alınması istenilen raporda, Yunan polisinin, tutuklu bulunan göçmenlerin koşulların iyileştirilmesi için alınan tedbirlere ilişkin CPT'ye bilgi verdiği aktarıldı.

Raporda, Yunan polisinin göçmenlerin Türkiye'ye geri itildiğine ilişkin bilgilerin yanlış ve temelsiz olduğunu iddia ettiği belirtildi.



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