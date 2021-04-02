İşkencede fazla ileri gitmişiz

Fransa’da geçtiğimiz ekim ayında densiz bir öğretmenin, peygamberimize hakareti ve sonrasındaki şüpheli ölümü bahanesiyle Müslümanlara yönelik başlayan devlet terörü hâlâ sürerken, polis akıllara zarar bir açıklama yaptı. Ülkenin Albertville şehrindeki okullarında Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerle ilgili öğretmenlerine verdikleri cevaplar nedeniyle “terörist muamelesi” gören 10 yaşındaki 4 çocuk için Fransız polisi aylar sonra “Fazla ileri gitmişiz” dedi. Albertville ilçesinde, 10 yaşlarında 3’ü Türk biri Cezayirli 4 çocuk, 5 Kasım’da sabahın erken saatlerinde uzun namlulu silahların gölgesinde uyanmıştı.



11 saat sorgulama, işkence



Dehşeti yaşayan çocuklar, polis tarafından ailelerinden zorla kopartılıp tek başlarına karakola götürülerek 11 saat sorgulanmıştı. Sorgulanan çocukların Fransız polisinin baskısı ve zorbalığını yaşadığını aileleri basına açıklamıştı.



Olayı araştıran Fransız Mediapart haber sitesinin ifadelerine göre, evlerine özel timlerle baskı yapılan çocuklar 11 saat nezarette işkenceye maruz kaldı. Fransız sitesi, Fransız polisine çocuklara neden işkence yapıldığını sorduklarını ve polislerden birinin “Bilmiyoruz. Fazla ileri gitmişiz” cevabını verdiğini ifade etti.