  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mansur’a 10’uncu soruşturma yolda Kandil’e yaranma mesajlarına tepki Ankara’da POS tefeciliği operasyonu! 56 kişilik şebeke çökertildi, 5 firari için arama sürüyor Haseke’de geri sayım başladı! Suriye ordusu terör örgütü YPG’nin kalbine girmek için tetikte bekliyor Dikkat çeken analiz! Erdoğan’ın S. Arabistan ve Mısır hamlesinin önemini bir de böyle okuyun! İhanetin adı iktidar hırsı Nefes yazarının Murat Kurum yorumu CHP’lileri üzdü! Destek verin de adam yapsın Kanada, kahraman Türk'ü konuşuyor: Herkes şoktayken bir el ölümden çekip aldı! Venezuela'dan ezber bozan hamle! İşgal girişimi gölgesinde ABD'ye ilk LPG sevkiyatı yapıldı Batı'nın dijital Truva atı '+90'
Gündem 'İşkence gören Türk çocuk' iddiası gündem olmuştu! Gerçek çok başka çıktı
Gündem

'İşkence gören Türk çocuk' iddiası gündem olmuştu! Gerçek çok başka çıktı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

"İşkence gören Türk çocuk, 'özür dilerim Arthur' diyor" iddiasıyla paylaşılan görüntüler - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada “İddiaya konu görüntüler, Ocak 2021 tarihinde Brezilya basınına yansıyan eski bir olaya aittir. Olayın Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna yönelik şiddet vakası olduğu belirtilmiş, çocuğun da Portekizce konuştuğu anlaşılmıştır. Bu görüntülerin Türkiye veya Türk bir çocukla ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM) NSosyal'deki hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "İşkence gören Türk çocuk, 'özür dilerim Arthur' diyor" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İddiaya konu görüntüler, Ocak 2021 tarihinde Brezilya basınına yansıyan eski bir olaya aittir. Brezilya basınında yer alan haberlerde, olayın Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna yönelik şiddet vakası olduğu belirtilmiş, çocuğun da Portekizce konuştuğu anlaşılmıştır. Bu görüntülerin Türkiye veya Türk bir çocukla ilgisi bulunmamaktadır."

"Söz konusu içerik daha önce de gündeme getirilmiş, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmıştır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik eski ve bağlamından koparılmış görüntülerin yeniden dolaşıma sokulması, kasıtlı bir dezenformasyon girişimidir. Bu tarz asılsız iddialara karşı hassas ve dikkatli olunması rica olunur."

Emine Erdoğan'dan 'Berat Gecesi' mesajı
Emine Erdoğan'dan 'Berat Gecesi' mesajı

Gündem

Emine Erdoğan'dan 'Berat Gecesi' mesajı

Kanada, kahraman Türk'ü konuşuyor: Herkes şoktayken bir el ölümden çekip aldı!
Kanada, kahraman Türk'ü konuşuyor: Herkes şoktayken bir el ölümden çekip aldı!

Gündem

Kanada, kahraman Türk'ü konuşuyor: Herkes şoktayken bir el ölümden çekip aldı!

Nefes yazarının Murat Kurum yorumu CHP’lileri üzdü! Destek verin de adam yapsın
Nefes yazarının Murat Kurum yorumu CHP’lileri üzdü! Destek verin de adam yapsın

Gündem

Nefes yazarının Murat Kurum yorumu CHP’lileri üzdü! Destek verin de adam yapsın

Dikkat çeken analiz! Erdoğan’ın S. Arabistan ve Mısır hamlesinin önemini bir de böyle okuyun!
Dikkat çeken analiz! Erdoğan’ın S. Arabistan ve Mısır hamlesinin önemini bir de böyle okuyun!

Gündem

Dikkat çeken analiz! Erdoğan’ın S. Arabistan ve Mısır hamlesinin önemini bir de böyle okuyun!

Kanlı kuyumcu soygunu bütün kenti karıştırdı: Polisi vurup altınlarla kaçtılar
Kanlı kuyumcu soygunu bütün kenti karıştırdı: Polisi vurup altınlarla kaçtılar

Gündem

Kanlı kuyumcu soygunu bütün kenti karıştırdı: Polisi vurup altınlarla kaçtılar

İzmir'de CHP belediyeciliği yine can yakıyordu! Su dolu çukurda ölümle burun buruna geldi
İzmir'de CHP belediyeciliği yine can yakıyordu! Su dolu çukurda ölümle burun buruna geldi

Gündem

İzmir'de CHP belediyeciliği yine can yakıyordu! Su dolu çukurda ölümle burun buruna geldi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23