'İşkence gören Türk çocuk' iddiası gündem olmuştu! Gerçek çok başka çıktı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM) NSosyal'deki hesabından, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "İşkence gören Türk çocuk, 'özür dilerim Arthur' diyor" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İddiaya konu görüntüler, Ocak 2021 tarihinde Brezilya basınına yansıyan eski bir olaya aittir. Brezilya basınında yer alan haberlerde, olayın Mato Grosso do Sul eyaletinde bir babanın çocuğuna yönelik şiddet vakası olduğu belirtilmiş, çocuğun da Portekizce konuştuğu anlaşılmıştır. Bu görüntülerin Türkiye veya Türk bir çocukla ilgisi bulunmamaktadır."

"Söz konusu içerik daha önce de gündeme getirilmiş, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz tarafından yalanlanmıştır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik eski ve bağlamından koparılmış görüntülerin yeniden dolaşıma sokulması, kasıtlı bir dezenformasyon girişimidir. Bu tarz asılsız iddialara karşı hassas ve dikkatli olunması rica olunur."