İşkembe çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay İşkembe çorbası tarifi

İşkembe çorbası herkes tarafından sevilen bir çorbadır. Peki lokanta usulü işkembe çorbası nasıl yapılır? Tarifi yazımızda…

Malzemeler

1 kilogram işkembe

1 çay bardağı sirke

2 litre su

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

4-5 diş sarımsak

Terbiyesi için;

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı sirke

1 adet limon

Üzeri için;

Tereyağı

Toz kırmızı biber

İşkembe çorbası nasıl yapılır?

İşkembeyi avuç içi büyüklüğünde parçalara ayırıp bol suda güzelce yıkayın. İşkembelerin üzerine yarım çay bardağı kadar sirke koyun. Üzerine sıcak su gezdirdiğiniz işkembeleri 40 dakika kadar bu şekilde bekletin. Sürenin sonunda işkembeleri bol suyla durulayıp düdüklü tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su içinde 45-50 dakika haşladığınız işkembeleri süzüp yeniden suya koyun ve 15 dakika daha haşlayın. Geniş bir tencerede sıvı yağı kızdırın. Unu bu yağda kavurup içine işkembenin haşlama suyundan 3-4 kepçe kadar ilave edin. 1,5 litre de sıcak su ekleyip kaynatın. Haşladığınız işkembeleri küçük küçük doğrayıp kaynayan unlu suya ekleyin. Sarımsakları da ezip ilave ettikten sonra 10 dakika kadar kaynatın. Diğer taraftan da çorbanın terbiyesini hazırlayın. Uygun, geniş bir kaseye un, yoğurt, yumurta sarısı, limon suyu ve sirkeyi bir araya getirip çırpın. Çorbadan 1-2 kepçe kadar alıp terbiyeyi kesilmemesi için ılık hale getirdikten sonra çorbanıza ekleyin. İyice karıştırdığınız çorbayı altını kısıp 5-10 dakika daha pişirin. Çorbayı kaselere bölüştürüp üzerine kızgın biberli tereyağı gezdirin. Servis ederken limon, sirke ya da sarımsak ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.