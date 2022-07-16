İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete böyle uğurlandı
Vefat eden İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı.
Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının liderlerinden, İskeçe’nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete (57) kanser nedeniyle vefat etti.
Ahmet Mete, geçen 15 yıl içinde Yunan mahkemeleri tarafından defalarca hapis cezasına çarptırıldı. Son olarak geçen yıl haziran ayında “kamu asayişini bozduğu” safsatasıyla 15 ay hapse mahkûm edilmişti.
Cenazesi defnedilen Mete, mezarlığa omuzlarda, tekbirlerle götürüldü.