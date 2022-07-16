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Gündem İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete böyle uğurlandı
Gündem

İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete böyle uğurlandı

Vefat eden İskeçe seçilmiş müftüsü Ahmet Mete, tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 12:22:00 -

Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının liderlerinden, İskeçe’nin seçilmiş müftüsü Ahmet Mete (57) kanser nedeniyle vefat etti.

Ahmet Mete, geçen 15 yıl içinde Yunan mahkemeleri tarafından defalarca hapis cezasına çarptırıldı. Son olarak geçen yıl haziran ayında “kamu asayişini bozduğu” safsatasıyla 15 ay hapse mahkûm edilmişti.

Cenazesi defnedilen Mete, mezarlığa omuzlarda, tekbirlerle götürüldü.

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