Edremit Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Şubesi tarafından, vefat eden Yunanistan’ın İskeçe Müftüsü Ahmet Mete için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Tuzcumurat Mahallesi Hz. Ömer Camii’nde namaz öncesi açıklamada bulunan şube başkanı Mustafa Naci Biroğul, “Batı Trakya Türklerinin önderlerinden Türk İslam dünyasının, en önemli temsilcilerinden, Batı Trakya davasının yılmaz savunucusu, büyük dava adamı, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli büyüğümüze Allah’tan rahmet diliyorum. Tıpkı Ahmet Sadık gibi Mehmet Hilmi Beyler gibi Mehmet Emin Aga’lar gibi adı sonsuza dek kalbimizde yaşayacaktır. Ruhun şad, mekanı cennet olsun. Rabbim bu dünyada vermiş olduğun mücadelenin, ecrinin ebedi hayatta karşına çıkarsın inşallah! Değerli hocamızın ailesine, yakınlarına, camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.” dedi.

Ardından cenaze namazı kılınarak dua edildi.