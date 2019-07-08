İskambil oynadığı arkadaşını vurup kayıplara karıştı Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, birlikte iskambil oynadığı arkadaşını bıçakla yaraladıktan sonra kayıplara karıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, T.A. (35), iskambil oynadığı arkadaşı Enver G.'yi (33), bıçakla yaraladı. Enver G., hastanede tedaviye alınırken, T.A. olay yerinden kaçtı.



Olay, öğleden sonra, Osmaniye Mahallesi Atilla Sokak'ta meydana geldi. Kıraathanede Enver G. arkadaşı T.A. ile iskambil oynarken tartışmaya başladı. İkilinin kıraathaneden çıkmasıyla tartışma kavgaya dönüştü, T.A., Enver G.'yi bacağından bıçakladı. T.A. olay yerinden kaçarken, Enver G. kanlar içinde yere yığıldı. Mahalleli tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Enver G., tedaviye alındı.



Polis, T.A.'yı bulmak için çalışma başlattı.

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