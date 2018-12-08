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İşitme engellilerde federasyonun adı değişti

- İşitme Engelliler Spor Federasyonu Mali Genel Kurulu'nda yapılan oylamada federasyonun isminin Sağırlar Spor Federasyonu şeklinde değiştirilmesi kabul edildi

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:03
İşitme engellilerde federasyonun adı değişti


ANKARA (AA) - Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun 5. Mali Genel Kurulu yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapılan genel kurula, 200 delegenin 120'si katıldı. Federasyonun yönetim ve denetim kurulu faaliyetlerinin ibra edildiği genel kurulda ayrıca 2019 ile 2020 dönemlerinin tahmini bütçeleri de onaylandı.

Genel kurulda verilen önergeyle federasyonun isminin Sağırlar Spor Federasyonu şeklinde değiştirilmesi de kabul edildi.

İsim değişikliğinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanması gerektiği öğrenildi.

Federasyon başkanı Yakup Ümit Kihtir, işaret dili tercümanı yardımıyla yaptığı açıklamada katılan delegelere teşekkür etti.

Delegelerin verdiği güvenoyu ile çok daha başarılı işlere imza atacaklarını aktaran Kihtir, isim değişikliğinde herkesin hemfikir olduğunu görmenin kendisini mutlu ettiğini anlattı.


Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 15:03
  1. Sağırlar Spor Federasyonu
  2. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Mali Genel Kurulu
  3. Yakup Ümit Kihtir

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