İşitme engelli üniversite adaylarına YKS tercih desteği! 'Kuracağımız sistemle onlara görüntülü olarak da hizmet vereceğiz'

İşitme engelli üniversite adayı öğrenciler, Tomurcuk Uluslararası Engelliler ve Dayanışma Derneği tarafından yalnız bırakılmadı. Derneğin işaret dili uzmanları işitme engelli öğrencilere kendilerine uygun mesleği seçebilmeleri amacı ile tercih desteği veriyor.

Ankara'da faaliyet gösteren Tomurcuk Uluslararası Engelliler ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Bilgili, Anadolu Ajansı'na konuştu. İşitme engelli öğrencilerin tercih sürecine değinen Başkan Bilgili, "Doğru tercih konusunda; anne babası işitme engelli ama çocuğu konuşan, aile üyelerinin tamamı işitme engelli olan ve anne babası konuşan ama çocuğu işitme engelli olan gruplara hizmet veriyoruz." dedi.

"Uzman eğitimci ve rehber hocalarımız, ailenin tercih sürecinde zamanı ve süreyi nasıl yöneteceğine, öğrencinin hangi okulu ve bölümü hedefleyebileceğine, işaret dili tercümanı aracılığıyla çözümler üretiyor." diyen Bilgili, şöyle devam etti: "Bu konuda destek almak isteyenlere vereceğimiz telefon numarası aracılığıyla yapacağımız görüntülü görüşme ile de onların sorunlarına çözüm üretebileceğiz. Projenin amacı Türkiye'deki işitme engelli öğrencilerin ve ailelerin sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesidir."