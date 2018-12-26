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İşitme engelli şampiyona "Açık Kapı" desteği

Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'nda birinciliğe ulaşan Yusuf Şiyar Kıran'ın bir talebi "Açık Kapı İzmir" birimi tarafından karşılandı

26 Aralık 2018 Çarşamba 16:33
İşitme engelli şampiyona "Açık Kapı" desteği

Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'nda birinciliğe ulaşan Yusuf Şiyar Kıran'ın bir talebi "Açık Kapı İzmir" birimi tarafından karşılandı.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde hayata geçirilen, vatandaşların iş, işlem ve taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için faaliyetlerini sürdüren "Açık Kapı İzmir" biriminin Türkiye İşitme Engelliler Tekvando Şampiyonası'nda kendi yaş grubunda birinci olan Yusuf Şiyar Kıran’ın bir talebini karşıladığı bildirildi.

İzmir Valiliği giriş katında kurulan Açık Kapı Ofisi'nde Yusuf Şiyar Kıran’a hediyesini veren İzmir Vali Yardımcısı Sultan Doğru, işitme engelli genç sporcuyu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Devlet ile vatandaşlar arasındaki diyaloğu en üst seviyeye taşıyabilmek amacıyla kurulan ofiste İzmirlilere hizmet veren "Açık Kapı"nın hızlı, etkin ve yerinde çözüm anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 16:33
  1. İzmir
  2. Açık Kapı
  3. işitme engelli
  4. talep

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