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İşitme engelli atıcılar, olimpiyatlara hazırlanıyor

- Kadın milli atıcılar Sevda ve Seval Öztürk ile Hatice Kübra Hançer, gelecek yıl İtalya'da yapılacak İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları için hazırlıklarını Mersin'de sürdürüyor

09 Aralık 2018 Pazar 11:50
İşitme engelli atıcılar, olimpiyatlara hazırlanıyor

Kadın milli atıcılar Sevda ve Seval Öztürk ile Hatice Kübra Hançer, gelecek yıl İtalya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na Mersin'de hazırlanıyor.

Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atıcılık Spor Kulübünün sporcuları işitme engelli Sevda ve Seval Öztürk (21) ikiz kardeşler ile Hatice Kübra Hançer (25), Mersin'in Erdemli ilçesinde 2013 yılında Akdeniz Oyunları kapsamında yaptırılan Türkiye'nin en büyük atış poligonunda antrenörleri Mübeccel Çalhan yönetiminde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eskişehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi de olan milli sporcular, atıcılıkta derece elde etmek için çalışıyor.

Engelli sporculardan Sevda Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıl önce bu sporla tanıştıklarını ve çok sevdiklerini söyledi.

Önümüzdeki yıl İtalya'da yapılacak İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda derece almayı hedeflediklerini aktaran Sevda Öztürk, "Biz tüm engelleri spor yaparak aşıyoruz. Bize bu sporu sevdiren Mübeccel Çalhan hocamıza teşekkür ediyoruz. Farklı engeli olanların da mutlaka bu sporu yapmalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

Antrenör Mübeccel Çalhan da ikizlerden Sevda'nın Samsun'da yapılan 2017 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda 25 metre ateşli tabancada beşinci olduğunu belirtti.

2019 İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'na katılmak istediklerini vurgulayan Çalhan, "Seval ile Hatice milli takımda yer alırsa havalı silahlarda ferdi derecenin yanında takım derecesi de elde ederiz. Ateşli tabancada ise özellikle Sevda'yı iyi bir şekilde hazırlayıp olimpiyat şampiyonu yapmak arzusundayız." dedi.

Çalhan, işitme engelli sporcuların kulüp içinde disiplinli hareket etmeleri nedeniyle diğer sporculara örnek olduklarını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 11:50
  1. Samsun
  2. Eskişehir
  3. Hatice Kübra Hançer
  4. İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları
  5. Mersin
  6. Sevda ve Seval Öztürk

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