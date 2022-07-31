Isırgan otu tohumu nasıl kullanılır? Isırgan otu çayının sağlığa 7 faydası

Şifalı olması ile ön plana çıkan bitkisel tohumlardan olan Isırgan otu tohumu genel olarak önerilmektedir. Peki Isırgan otu tohumu nedir? Isırgan otu tohumu ne işe yarar? Isırgan otu tohumunun faydaları nelerdir? Isırgan otu tohumu zararları nelerdir? İşte Isırgan otu tohumu ile ilgili tüm detaylar.

Isırgan otu tohumu çok eski tarihten beri gelen faydası olduğu bilinmektedir. Bundan dolayı tarihte de sürekli olarak bitkisel tedavide Isırgan otu tohumu kullanılmıştır.

Isırgan Otu Tohumu Nedir?

Isırgan bitkisinden elde edilen tohuma ısırgan otu tohumu denilmektedir. Isırgan otu tohumu pek çok bitkisel tedavi seçenekleri geliştiren kişiler arasında yaygındır. Isırgan otu tohumu tarihte mısırlılar döneminde sürekli olarak şifa niyetine kullanılmış ve hastalıkların doğal tedavisinde tercih edilmiştir. Isırgan otu tohumu günümüzde de doğal tedavi seçenekleri arasında gösterilen bir tohumdur.

A ve K vitaminlerini yoğun olarak barındıran bir tohumdur. Bunun yanı sıra yapraklarının yakıcı özelliği vardır.

Isırgan otunda bulunan ve cildi tahriş eden histaminler ve kimyasallar, otu suya batırarak etkisiz hale getirilir. Böylece faydalı bitkinin tadını çıkarabilirsiniz. Isırgan otu, kalsiyum ve magnezyum yanı sıra flavonoidler, karotenoidler ve vitaminler bakımından oldukça zengindir. Isırgan otu çayı, insan vücudu üzerinde çok güçlü ve hızlı bir etkiye sahiptir. İçerdiği antioksidan bileşimi, onu sağlıklı bir bitki olarak kabul etmek için yeterlidir. Isırgan otunun sağlığa faydaları sayısız ve göz ardı edilemez derecededir.

Isırgan otu ne işe yarar?

Kan dolaşımını artırma, bağışıklık sistemini güçlendirme, diyabete karşı koruma ve kanı temizleme gibi birçok faydaları bulunan ısırgan otu, A ve C vitaminleri bakımından zengindir. Isırgan otu, antioksidan içermesi nedeniyle serbest radikallerin oluşumunu önler.

Isırgan Otu Çayının Sağlığa Faydaları

1. Böbrekler ve Prostat

Isırgan otu çayı güçlü bir idrar söktürücüdür. “Campbell-Walsh Ürolojisi” kitabına göre, ısırgan otu köklerinde bulunan bileşikler büyüme faktörlerini değiştirebilir, lipit peroksidasyonunu (yağ asitlerinin oksidatif yıkımı) düzenleyebilir, mesane işlevini kontrol eden kasları koruyabilir.

2. Cilt ve Saç Bakımı

Bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, dünyanın birçok yerinde akne ve egzama semptomlarının tedavisinde ısırgan otu çayı kullanılmıştır. Bitkinin anti-enflamatuar ve analjezik etkileri, bu cilt durumlarından kaynaklanan stresi hafifletebilir. Bitkinin antioksidan bakımından zengin doğası, ciltte yara izini azaltmaya ve iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabilir. Genellikle topikal olarak uygulanır.

3. Sindirim Sağlığına Faydaları

Isırgan otu antioksidan ve antienflamatuar kimyasallar bakımından zengindir. Bu malzemeler ısırgan otunun kabızlık, ishal ve IBS gibi sindirim sorunlarını gidermek için mükemmel olmasını sağlar. Isırgan otu çayı zararlı bakterileri ve parazitleri öldürürken bağırsaklardaki faydalı bakterilerin büyümesine yardımcı olur.

4. Kan Basıncı

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, ısırgan otu çayının kan basıncını düşürücü etkisi olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, vücuttaki idrar söktürücü etkisinden dolayı bitkinin sistolik kan basıncını düşürdüğünü belirtiyor. Anti-enflamatuar bileşenlerin yanı sıra bitki içindeki potasyum, hem arterlerdeki hem de kan damarındaki gerilimi azaltmaya yardımcı olabilir.

5. Ağrı Kesici

Isırgan otunda bulunan analjezik ve anti-enflamatuar bileşikler, tarih boyunca popüler bit bitki olmasını sağlamıştır. Bir baş ağrısı veya kas ağrısı yaşıyorsanız, bir bardak ısırgan otu çayı içmeyi deneyin ve sonucu kendi gözlerinizle görün!

6. Alerjik Reaksiyonlar

Isırgan otunun kendisi temastan sonra cilt üzerinde reaksiyon oluşmasına neden olur. Ancak suya batırıldıktan sonra etkiler tersine çevrilir ve alerjik reaksiyonu önleyici bir işlev görür. Isırgan otu çayı, uyuşukluğa neden olmadan antihistaminik etki gösterir.

7. Osteoporoz (Kemik Erimesi)

Isırgan otunda kalsiyum, potasyum ve demir çok fazla miktarda bulunur. Bu mineraller, ısırgan otu çayını demir eksikliği anemisi olan insanlar için bir seçenek haline getirir. Bu mineraller ayrıca vücudunuzun kademeli olarak kemik mineral yoğunluğunun bozulmasına karşı savaşmasına yardımcı olur.

Isırgan Otu Tohumu Nasıl Kullanılır? Isırgan Otu Tohumu Kullanımı

Isırgan otu tohumu genellikle bitkisel çay olarak kullanılmaktadır. Bitkisel çay şekilde kolay bir şekilde hazırlanan ısırgan otu tohumu kısa sürede hazırlanarak tüketilmektedir. Isırgan otu tohumunu 10 dakika demledikten sonra tüketebilirsiniz.

Isırgan Otu Tohumu Nasıl Tüketilmeli ve Nelere Dikkat Edilmeli?

Isırgan otu tohumunu çay şeklinde tüketebilirsiniz. Günde 2 defadan fazla tüketmemeniz önerilir.

Isırgan otu suyu neye iyi gelir?

Kabızlığa iyi gelir, bitkinlik ve halsizlik şikayetlerinde faydalı olur. Isırgan otu suyunu sindirim sorunu olanlar; ısırgan otu yemeğini ise kansızlık, böbrek ve mesane sorunu yaşayanlar kullanabilirler. Saçlara olan faydası da oldukça etkilidir. Bitkinin suyu ve şampuanı, saç sorunları için kullanılabilir.

Isırgan otu çayı nasıl yapılır? İbrahim Saraçoğlu tarifi

Bir bardak ısırgan otu çayı tarifi için 1 çay kaşığı eklemeniz yeterli olacaktır. Yalnız dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var ki o da demlenme süresidir. Yaklaşık 10 dakika boyunca demlenen ısırgan otu çayını içmeniz daha sağlıklı olacaktır.

Isırgan cilde nasıl uygulanır?

Isırgan otunu kaynatıp egzama olan bölgeye masaj olarak uygularsanız egzamanın etkilerini en aza indirebilirsiniz. Antioksidan bir bitki olan ısırgan otunun sivilcelere faydaları oldukça etkilidir. Yüzünüzde var olan iltihapları yok eder. Aynı zamanda cildinizin daha berrak ve canlı görünmesini sağlar.