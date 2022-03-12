Isırgan otu faydaları nelerdir? Isırgan otu suyu, çayı nasıl yapılır?

Isırgan otu nedir?

Isırgan otu (urtica dioica), eski çağlardan beri bitkisel tıpta temel bir malzeme olmuştur. Bilimsel adı, “yakmak” anlamına gelen Latince ürodan gelmektedir, çünkü yaprakları temas halinde geçici bir yanma hissine neden olabilir. Eski Mısırlılar, artrit tedavisi ve bel ağrısını tedavi etmek için ısırgan otu kullanmışlardır

Isırgan otu suyu ne işe yarar?

Kabızlığa iyi gelir, bitkinlik ve halsizlik şikayetlerinde faydalı olur. Isırgan otu suyunu sindirim sorunu olanlar; ısırgan otu yemeğini ise kansızlık, böbrek ve mesane sorunu yaşayanlar kullanabilirler. Saçlara olan faydası da oldukça etkilidir. Bitkinin suyu ve şampuanı, saç sorunları için kullanılabilir.

Isırgan otu suyunun faydaları nelerdir?

– Şeker hastalarının yüksek şeker seviyelerini indirmeye yardım eder.

– Solunum yolları için kullanılabilen ısırgan otu suyu aynı zamanda boğazdaki iltihapların giderilmesinde etkilidir.

– Zengin mineraller içermesi nedeniyle kansızlığa destek olmak için kullanılır.

– İştah açıcı etkisiyle yemek yeme kapasitesini artırır. Bunun yanında kan pıhtılaşmasını önler.

– Romatizma hastalığını tedavi edici özelliğe sahiptir. Romatizma ağrıları için kullanıldığı bilinmektedir.

– Ödem problemlerine iyi gelen ısırgan otu suyu aynı zamanda idrar söktürücü bir bitkidir.

– Vücutta yer alan ürik asit miktarının böbreklerden atılmasını artırarak faydalı olur.

– Anne sütünü artırıcı özelliğe sahiptir.

– Balgam söktürme amacıyla kullanılır.

– Hücre yenileyici özelliğe sahip olduğundan saç derisi üzerinde de olumlu etkileri vardır. Kepek problemini başarılı şekilde çözer.

Isırgan otu suyu nasıl hazırlanır?

Orta boy bir tencereye 1 lite su koyulur, su kaynatılır su kaynadıktan sonra içerisine yarım demet ısırgan otu koyulur, ocağın altı kapatılarak 15 dakika demlenmeye bırakılır. Dilerseniz cezveye su koyarak yeteri kadar ısırgan otu ekleyerek daha az oranda hazırlayabilirsiniz.

Isırgan otu suyu hergün içilebilir.

Kalp, böbrek gibi ciddi rahatsızlığa sahip kişiler tarafından içilmesi kesinlikle yasaktır. Daha hafif hastalığı olanlar için içmeden önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir.

Isırgan otunun faydaları nelerdir?

-Isırgan otu, dikenleri nedeniyle dokunulduğunda kaşıntı, tahriş yapar. Ancak yüzyıllardır bitkisel tedavi amaçlı kullanılan ısırgan otu, cildin genç kalmasına yardımcı olur. İşte ısırgan otunun bize sağlayabileceği faydalar.

- Isırgan otu tüketildikten sadece 1 saat sonrasında vücuttaki toksinleri dışarı atıp, fonksiyonların yerine gelmesini sağlar. Bağırsaklarda denge sağlayan bu ot, sindirimi son derece kolaylaştırıcı özelliğe sahiptir.

- Yakıcı ve çözücü maddeleri bir arada barındıran ısırgan otu, böbrek ve mesane bölgelerinde taş oluşumlarını önleyici etkiye sahiptir. İdrar yolunda meydana gelen enfeksiyonların giderilmesinde yardımcıdır.

- İçeriğinde D vitamini ve demir olması nedeniyle, kan hücrelerini dengede tutmaya fayda sağlar. Kan dolaşımını hızlandıran bir yapıda olması, kalp hastalıklarının önlediği gibi vücutta meydana gelen yaralanmaları kısa sürede kapatır.

- Genellikle bitki uzmanları alerjisi olan kişilere ısırgan otu çayı içmelerini önerirler. Çünkü ısırgan faydaları arasında alerji hücrelerinin azalması gibi nedenler söz konusudur.

- Solunum yollarında rahatlama sağlayan ısırgan otu, kronik kas ağrılarının dinmesine de önemli bir katkı sağlar.

- İlerleyen yaş dönemlerinde meydana gelebilecek kemik erimesi ve kemik hastalıklarının onarılmasından şimdiden yardımcı olma niteliğindedir.

Isırgan otu çayı ne işe yarar?

Isırgan otu kurutulduktan sonra çay biçiminde de tüketilebilir. Hatta daha çok demleme yöntemiyle çay şeklinde tüketildiğini söyleyebiliriz. Tıpkı ısırgan otunun normal hali gibi çayının da çok sayıda faydaları bulunur.

Isırgan otu çayı nasıl demlenir?

İlk olarak kaç çay bardağı ısırgan otu çayı yapacağınıza karar vermelisiniz. Eğer 5 çay bardağı ısırgan otu çayı demlemek istiyorsanız, 5 çay kaşığı ısırgan otu yeterli olacaktır. İlk başta suyunuzu kaynatacaksınız. Daha sonra istediğiniz miktarda ısırgan otunu çay kaşıyla suya boşaltacaksınız. En az 10 dakika demlendikten sonra sizde bu çaydan faydalanabilirsiniz. Ancak ısırgan otu çayının 10 dakika ve üzeri demlenmesine dikkat edin. Aksi halde midenize dokunabilir.

İbrahim Saraçoğlu’ndan saçlar için ısırgan kürü

Bu kür Kepeği, saç yağlanmasını önlerken aynı zamanda saça canlılık ve parlaklık verir.

Malzemeler

750 ml su

Bir tutam ısırgan otu

İbrahim Saraçoğlu ısırgan kürü nasıl yapılır?

Hazırlanışı: Isırgan otu su içerisinde 4 dakika haşlanarak süzülür ve soğumaya bırakılır. Karışım soğuduktan sonra temiz saç bu karışımla yıkanır yarım saat beklenir ve şampuan kullanmadan durulanır. Saçlarınızda kepek problemi varsa haftada iki kez, eğer yoksa haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

Isırgan otunun besin değerleri

100 gram ısırgan otunun besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 87,67 g

Enerji: kcal42

Protein: 2.71 g

Toplam yağ: 0.11 g

Karbonhidrat: 7.49 g

Lif: 6.9 g

Toplam şekerler: 0.25 g

Kalsiyum: 481 mg

Demir: 1.64 mg

Magnezyum: 57 mg

Fosfor: 71 mg

Potasyum: 334 mg

Sodyum: 4 mg

Çinko: 0.34 mg

Tiamin: 0.01 mg

Riboflavin: 0.16 mg

Niasin: 0,39 mg

B-6 Vitamini: 0.1 mg

Folat, DFE: 14 µg

A Vitamini, RAE: 101 µg

A Vitamini, İÜ: 2011 İÜ

K Vitamini (filokinon): 498,6 µg