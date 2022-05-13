Isırgan otu faydaları nelerdir? Isırgan otu neye iyi gelir? Isırgan otu ısırığı nasıl tedavi edilir?

Isırgan otu nedir?

Isırgan otu (urtica dioica), eski çağlardan beri bitkisel tıpta temel bir malzeme olmuştur. Bilimsel adı, “yakmak” anlamına gelen Latince ürodan gelmektedir, çünkü yaprakları temas halinde geçici bir yanma hissine neden olabilir. Eski Mısırlılar, artrit tedavisi ve bel ağrısını tedavi etmek için ısırgan otu kullanmışlardır

Isırgan otu suyu ne işe yarar?

Kabızlığa iyi gelir, bitkinlik ve halsizlik şikayetlerinde faydalı olur. Isırgan otu suyunu sindirim sorunu olanlar; ısırgan otu yemeğini ise kansızlık, böbrek ve mesane sorunu yaşayanlar kullanabilirler. Saçlara olan faydası da oldukça etkilidir. Bitkinin suyu ve şampuanı, saç sorunları için kullanılabilir.

Isırgan otu suyunun faydaları nelerdir?

– Şeker hastalarının yüksek şeker seviyelerini indirmeye yardım eder.

– Solunum yolları için kullanılabilen ısırgan otu suyu aynı zamanda boğazdaki iltihapların giderilmesinde etkilidir.

– Zengin mineraller içermesi nedeniyle kansızlığa destek olmak için kullanılır.

– İştah açıcı etkisiyle yemek yeme kapasitesini artırır. Bunun yanında kan pıhtılaşmasını önler.

– Romatizma hastalığını tedavi edici özelliğe sahiptir. Romatizma ağrıları için kullanıldığı bilinmektedir.

– Ödem problemlerine iyi gelen ısırgan otu suyu aynı zamanda idrar söktürücü bir bitkidir.

– Vücutta yer alan ürik asit miktarının böbreklerden atılmasını artırarak faydalı olur.

– Anne sütünü artırıcı özelliğe sahiptir.

– Balgam söktürme amacıyla kullanılır.

– Hücre yenileyici özelliğe sahip olduğundan saç derisi üzerinde de olumlu etkileri vardır. Kepek problemini başarılı şekilde çözer.

Isırgan otu dokunduğu bölgeyi neden yakar? Isırgan otunun yaktığı bölge nasıl tedavi edilir? İşte, ısırgan otu ısırması durumunda uygulanması gereken doğal çözümler:

Isırgan otu, hemen hemen dünyanın her yerinde bulunan bir bitkidir. Çok yıllıktır. Aynı bölgelerde yıllarca tekrar çıkabilir. Yaprakları kırılgan, içi boş ve tüye benzer bir yapıyla kaplıdır. Canımızın yanmasına neden olan bu tüyler, cilde dokundukları zaman hipodermik iğne gibi davranır. Isırgan otu tüyleri, temas halinde ciltte tahrişe, yanma hissine ve döküntülere neden olan kimyasal maddeler içerir. Bu maddeler arasında histamin, formik asit, asetilkolin ve serotonin bulunur. Isırgan otuna temas eden bölge bir süre yanma ve kızarıklık gibi belirtiler gösterir. O bölgedeki yanma hissini azaltmak ve tedavi etmek için uygulayabileceğiniz yöntemleri yazımızda derledik. İşte, ısırgan otu ısırığının tedavi yöntemleri:

Bölgeyi Temizleyin.

İlk aşamada bu bölgeye dokunmaktan kaçının. Etkilenen bölgeye 10 dakika boyunca hiç dokunmayın. Üzerine temiz su dökün. İlk dakikalarda yoğun bir acı olsa da, acının devam etmesini önleyebilirsiniz. Eğer bölgeye dokunursanız, kimyasalların cildin içine itilmesine sebep olabilirsiniz. Bunun yerine sabun ve su ile kimyasalların temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

Bantla Sarın.

Eğer su ve sabun yoksa, temiz bir besle kirleri ve bitki kalıntılarını dikkatli bir şekilde uzaklaştırabilirsiniz. Etkilenen bölgeye tamir bandı gibi güçlü bir bant yapıştırın ve dikkatlice çekin. Bu yöntem, ciltte kalan lifler varsa onlarında alınmasına yardım edebilir.

Başka Bitkilerden Yardım Alın.

Öncelikle ısırgan otu temasında, yanma, acı ve kaşıntı yoğundur. Bu belirtilerin süresi kişiden kişiye ve temizleme yöntemine göre değişiklik gösterir. Acıyı azaltmak için, kına çiçeği veya labada yapraklarının suyu sürmek faydalı olabilir. Sularını çıkarmak için, bitkinin yapraklarını ezmek ve çıkan suyu etkilenen bölgeye sürmek gerekir. Ancak alerjik bünyeye sahipseniz, vücudunuz tepki gösterebileceği için bitki yöntemini denemeyin.

Kaşımaktan Kaçının.

Etkilenen bölgeyi kaşımak isteyebilirsiniz, ancak kaşımamaya çalışın. Çünkü kaşımak, bölgenin daha fazla tahriş olmasına ve derinin yırtılmasına neden olabilir. Ayrıca belirtilerin uzamasına da yol açar.

Soğuk Kompres Uygulayın.

Yanma hissine karşı rahatlama sağlamak için, bölgeye soğuk kompres uygulayın. Kompresin soğuk olmasına dikkat edin.

Karbonatlı Macun

Karbonat ve suyu karıştırarak macun kıvamına getirin. Elde ettiğiniz karbonat macununu etkilenen bölgeye sürün. Macun yapımında mutlaka soğuk su kullanın. Bu macun, kaşıntı, yanma ve iltihabı bir miktar azaltabilir.

Isırgan otu, hemen hemen dünyanın her yerinde bulunan bir bitkidir. Çok yıllıktır. Aynı bölgelerde yıllarca tekrar çıkabilir. Yaprakları kırılgan, içi boş ve tüye benzer bir yapıyla kaplıdır. Canımızın yanmasına neden olan bu tüyler, cilde dokundukları zaman hipodermik iğne gibi davranır. Isırgan otu tüyleri, temas halinde ciltte tahrişe, yanma hissine ve döküntülere neden olan kimyasal maddeler içerir. Bu maddeler arasında histamin, formik asit, asetilkolin ve serotonin bulunur. Isırgan otuna temas eden bölge bir süre yanma ve kızarıklık gibi belirtiler gösterir. O bölgedeki yanma hissini azaltmak ve tedavi etmek için uygulayabileceğiniz yöntemleri yazımızda derledik. İşte, ısırgan otu ısırığının tedavi yöntemleri:

Başka Bitkilerden Yardım Alın.

Öncelikle ısırgan otu temasında, yanma, acı ve kaşıntı yoğundur. Bu belirtilerin süresi kişiden kişiye ve temizleme yöntemine göre değişiklik gösterir. Acıyı azaltmak için, kına çiçeği veya labada yapraklarının suyu sürmek faydalı olabilir. Sularını çıkarmak için, bitkinin yapraklarını ezmek ve çıkan suyu etkilenen bölgeye sürmek gerekir. Ancak alerjik bünyeye sahipseniz, vücudunuz tepki gösterebileceği için bitki yöntemini denemeyin.

Kaşımaktan Kaçının.

Etkilenen bölgeyi kaşımak isteyebilirsiniz, ancak kaşımamaya çalışın. Çünkü kaşımak, bölgenin daha fazla tahriş olmasına ve derinin yırtılmasına neden olabilir. Ayrıca belirtilerin uzamasına da yol açar.

Soğuk Kompres Uygulayın.

Yanma hissine karşı rahatlama sağlamak için, bölgeye soğuk kompres uygulayın. Kompresin soğuk olmasına dikkat edin.

Aloe Vera

Aloe vera, cilt bakımında en çok kullanılan malzemelerden biridir. Bitkinin yaprak bölümünde bulunan suyu, etkilenen bölgeye sürün. Aloe vera, kızaran ve iltihaplanan yeri kontrol altına almanıza yardımcı olabilir.

Sıcaklıktan Uzak Durun

Yüksek sıcaklıklardan uzak durun. Soğuk suyla duş alın. Kesinlikle belirtiler geçmeden sıcak suya girmeyin. Ayrıca etkilenen bölge açıkta kalıyorsa, güneş ışığına maruz kalmamaya da özen gösterin.

Ne Zaman Doktora Gitmeliyiz?

Bazı durumlarda, kişinin ısırgan otuna veya kimyasallara alerjisi olabilir. Eğer nefes almada güçlük, hırıltı, boğaz daralması, göğüste sıkışma hissi, dudakların veya dilin şişmesi, mide rahatsızlığı, kusma ve ishal, alerjik reaksiyonun göstergesi olabilir. Alerjik reaksiyonlar, hayatı tehdit edebileceği için, en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir.

Belirtiler çok şiddetliyse ve 24 saat içinde iyileşmediyse, doktorunuza danışabilirsiniz. ,

Deride, dokunulduğunda sıcak gelen, irin akan veya yırtılma meydana gelen yerler varsa, enfeksiyon gelişiyor olabilir. Bu durumda hemen doktorunuza başvurun.

Isırgan otu suyu nasıl hazırlanır?

Orta boy bir tencereye 1 lite su koyulur, su kaynatılır su kaynadıktan sonra içerisine yarım demet ısırgan otu koyulur, ocağın altı kapatılarak 15 dakika demlenmeye bırakılır. Dilerseniz cezveye su koyarak yeteri kadar ısırgan otu ekleyerek daha az oranda hazırlayabilirsiniz.

Isırgan otu suyu hergün içilebilir.

Kalp, böbrek gibi ciddi rahatsızlığa sahip kişiler tarafından içilmesi kesinlikle yasaktır. Daha hafif hastalığı olanlar için içmeden önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir.

Isırgan otu yağı ne işe yarıyor?

Isırgan otu yağı cildin temizlenerek zararlı maddelerden arınmasına yardımcı olmaktadır. Isırgan otu yağı özellikle sedef hastalığı gibi hastalıklarda faydalı olmaktadır. Cilt sorunlarında özellikle güneş lekelerinde ve diğer rahatsızlıklarda kullanılması cilde parlak bir görünüm sağlamaktadır.

Isırgan otu kökü ne işe yarıyor?

Isırgan otu, bağışıklığı güçlendiren, iyi huylu prostat büyümesini engelleyen, kan şekerini düşürücü ve romatizma ağrılarına karşı etkinliğiyle tanınan bir bitkidir. Isırgan otunun, yaprağı, kökü ve tohumları bitkisel tedavide kullanılır.

Isırgan otu kremi ne işe yarar?

Isırgan otu yağı cildin temizlenerek zararlı maddelerden arınmasına yardımcı olmaktadır. Isırgan otu yağı özellikle sedef hastalığı gibi hastalıklarda faydalı olmaktadır. Cilt sorunlarında özellikle güneş lekelerinde ve diğer rahatsızlıklarda kullanılması cilde parlak bir görünüm sağlamaktadır.

Isırgan otu kremi nasıl yapılır?

Kurutulmuş veya çiğ ısırgan otunu 3 bardak su içerisinde kaynatın. Kaynayan karışımı süzün. Düzenli olarak günde sabah ve akşam olmak üzere uygulayın. Tonik olarak kullanabileceğiniz bu karışım cildinizin sıkılaşmasını ve kırışık görünümünün azalmasını sağlayacaktır.

Isırgan otunun faydaları nelerdir?

-Isırgan otu, dikenleri nedeniyle dokunulduğunda kaşıntı, tahriş yapar. Ancak yüzyıllardır bitkisel tedavi amaçlı kullanılan ısırgan otu, cildin genç kalmasına yardımcı olur. İşte ısırgan otunun bize sağlayabileceği faydalar.

- Isırgan otu tüketildikten sadece 1 saat sonrasında vücuttaki toksinleri dışarı atıp, fonksiyonların yerine gelmesini sağlar. Bağırsaklarda denge sağlayan bu ot, sindirimi son derece kolaylaştırıcı özelliğe sahiptir.

- Yakıcı ve çözücü maddeleri bir arada barındıran ısırgan otu, böbrek ve mesane bölgelerinde taş oluşumlarını önleyici etkiye sahiptir. İdrar yolunda meydana gelen enfeksiyonların giderilmesinde yardımcıdır.

- İçeriğinde D vitamini ve demir olması nedeniyle, kan hücrelerini dengede tutmaya fayda sağlar. Kan dolaşımını hızlandıran bir yapıda olması, kalp hastalıklarının önlediği gibi vücutta meydana gelen yaralanmaları kısa sürede kapatır.

- Genellikle bitki uzmanları alerjisi olan kişilere ısırgan otu çayı içmelerini önerirler. Çünkü ısırgan faydaları arasında alerji hücrelerinin azalması gibi nedenler söz konusudur.

- Solunum yollarında rahatlama sağlayan ısırgan otu, kronik kas ağrılarının dinmesine de önemli bir katkı sağlar.

- İlerleyen yaş dönemlerinde meydana gelebilecek kemik erimesi ve kemik hastalıklarının onarılmasından şimdiden yardımcı olma niteliğindedir.

Isırgan otu çayı ne işe yarar?

Isırgan yaprağı ne işe yarar?

Kan dolaşımını artırma, bağışıklık sistemini güçlendirme, diyabete karşı koruma ve kanı temizleme gibi birçok faydaları bulunan ısırgan otu, A ve C vitaminleri bakımından zengindir. Isırgan otu, antioksidan içermesi nedeniyle serbest radikallerin oluşumunu önler.

Isırgan otu çayı nasıl demlenir?

İlk olarak kaç çay bardağı ısırgan otu çayı yapacağınıza karar vermelisiniz. Eğer 5 çay bardağı ısırgan otu çayı demlemek istiyorsanız, 5 çay kaşığı ısırgan otu yeterli olacaktır. İlk başta suyunuzu kaynatacaksınız. Daha sonra istediğiniz miktarda ısırgan otunu çay kaşıyla suya boşaltacaksınız. En az 10 dakika demlendikten sonra sizde bu çaydan faydalanabilirsiniz. Ancak ısırgan otu çayının 10 dakika ve üzeri demlenmesine dikkat edin. Aksi halde midenize dokunabilir.

İbrahim Saraçoğlu’ndan saçlar için ısırgan kürü

Bu kür Kepeği, saç yağlanmasını önlerken aynı zamanda saça canlılık ve parlaklık verir.

Malzemeler

750 ml su

Bir tutam ısırgan otu

İbrahim Saraçoğlu ısırgan kürü nasıl yapılır?

Hazırlanışı: Isırgan otu su içerisinde 4 dakika haşlanarak süzülür ve soğumaya bırakılır. Karışım soğuduktan sonra temiz saç bu karışımla yıkanır yarım saat beklenir ve şampuan kullanmadan durulanır. Saçlarınızda kepek problemi varsa haftada iki kez, eğer yoksa haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

Isırgan otu yemeği nasıl yapılır?

Tavaya iki – üç yemek kaşığı sıvı yağ konulur. İncecik doğranan soğanlar ve sarımsaklar eklenir. Pembeleşen soğanlara haşlanmış ısırganlar ilave edilerek bir iki defa çevrilir ve altı kapatılmadan üzerine tuz ve kırmızıbiber veya pul biber eklenir. Isırgan Otu Kavurması sıcak olarak servis edilir.

Isırgan otunun besin değerleri

100 gram ısırgan otunun besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 87,67 g

Enerji: kcal42

Protein: 2.71 g

Toplam yağ: 0.11 g

Karbonhidrat: 7.49 g

Lif: 6.9 g

Toplam şekerler: 0.25 g

Kalsiyum: 481 mg

Demir: 1.64 mg

Magnezyum: 57 mg

Fosfor: 71 mg

Potasyum: 334 mg

Sodyum: 4 mg

Çinko: 0.34 mg

Tiamin: 0.01 mg

Riboflavin: 0.16 mg

Niasin: 0,39 mg

B-6 Vitamini: 0.1 mg

Folat, DFE: 14 µg

A Vitamini, RAE: 101 µg

A Vitamini, İÜ: 2011 İÜ

K Vitamini (filokinon): 498,6 µg