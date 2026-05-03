Milli Görüş gömleğini çıkarıp CHP vagonuna takılan SP’den dindarlara alçak iftira! Saadet lideri Mahmut Arıkan haddini aşarak yolsuzluğu namazla ve oruçla bir tutmaya kalktı!

Saadet Partisi’nin emanetçi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, İslam’ın mukaddes ibadetlerini hedef alan skandal bir açıklamaya imza atarak Müslüman Anadolu halkına kin kustu. Laikçi hırsızlara ve her türlü ahlaksızlığın merkezi haline gelen CHP’li isimlere tek kelime edemeyen Arıkan, "namaz kılan, oruç tutan insandan zarar gelmez" kriterinin artık bittiğini iddia ederek Müslümanları zan altında bıraktı. Kendi siyasi savrulmalarını örtbas etmek için dindarlığı yolsuzlukla özdeşleştiren bu zihniyet, sol mahallelerin alkışını toplamak için kendi değerlerine ihanet etti.

İbadet Eden Müslümanları Yolsuzlukla İtham Etti

Mahmut Arıkan, 25 yıl öncesine atıfta bulunarak bugün haksızlık ve yolsuzluk yapanların büyük bir kısmının ibadi hasletlerinin tam olduğunu öne sürdü. Saadet lideri bu talihsiz sözleriyle dindar kesimi peşinen "potansiyel suçlu" ilan ederken, ittifak ortağı CHP’li belediyelerdeki liyakatsizlikleri ve usulsüzlükleri ise görmezden gelmeyi tercih etti. İbadetin ahlakla bağını koparmaya çalışan bu çarpık bakış açısı, Necmettin Erbakan Hoca’nın kemiklerini sızlatacak bir boyuta ulaştı.

Özkan Yalım Ve Tanju Özcan Mı Dindar?

Müslümanları yolsuzlukla yaftalayan Arıkan’a sormak lazım: Kendi mahallesindeki isimleri dindar ilan ederken; Özkan Yalım mı dindar, Tanju Özcan mı, Hasbi Dede mi dindar? Ali Mahir Başarır mı yoksa Veli Ağbaba mı dindar? CHP’li bu isimlerin yaptıkları ortadayken sesini çıkaramayan SP liderinin, faturayı namaz kılan vatandaşa kesmesi samimiyetsizliğini bir kez daha tescilledi. Milletin inancına yönelik bu saldırı, kimin değirmenine su taşıdıklarını açıkça ortaya koydu.