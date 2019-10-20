Isırgan otu çorbası nasıl yapılır? Isırgan otu çorbası tarifi Sağlık deposu bir çorba tarifi arıyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, tam kıvamında ısırgan otu çorbası tarif...

Sağlık deposu bir çorba tarifi arıyorsanız; kesinlikle doğru yerdesiniz. İşte, tam kıvamında ısırgan otu çorbası tarif... Isırgan otu çorbası nasıl yapılır? Malzemeler: Yarım kilo ısırgan otu

1.5 su bardağı mısır unu

1 tatlı kaşığı nane

2-3 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Sıvıyağ Isırganları temizlerken mutlaka elinize eldiven geçirin. Isırgan yapraklarını güzelce ayıklayıp yıkayın. Ayıklanan yaprakları bir miktar suyla haşlayın. Haşlama suyundan bir su bardağı ayırıp, kalanını süzün. Süzülen yaprakları tekrar tencereye alın ve ayırdığınız bir bardak suyu ilave edin. Otları blendardan geçirin. Blendardan geçirilen ısırgan otunun üzerine birkaç bardak daha su ilave edip, ocağa alın. Isınmaya başlayan çorbanın içerisine mısır ununu yavaş yavaş ekleyin. Bu aşamada sürekli olarak karıştırmaya özen gösterin. Çorbayı ocaktan indirmeden sarımsağı, baharatını, tuzunu ekleyin. Birkaç taşım kaynadıktan sonra çorbayı ocaktan indirin. Bir tavada yağı ısıtın ve naneyi kızdırın. Hazırladığınız yağlı sosu altını kapattığınız çorbaya ilave edip karıştırın. Afiyet olsun. Isırgan otunun faydaları nelerdir? Isırgan otu çayı nasıl hazırlanır?

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.