İşine son verildiği iddia edilen Buket Aydın'dan açıklama geldi
Kanal D'den ayrıldığı iddia edilen sunucu Buket Aydın'dan açıklama geldi. Aydın, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve izne ayrıldığını açıkladı.26 Nisan 2019 Cuma 23:15
Son günlerde Kanal D'den ayrıldığı iddia edilen Buket Aydın'dan açıklama geldi.
Kanal D sunucusu Buket Aydın, işten atılmadığını, izne ayrıldığını söyledi.
Aydın, Demirören Medya’ya bağlı Kanal D’de geçen mayısta Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’ın yerine ana haberi sunmaya başlamıştı.
İzne çıktığını açıkladı
Aydın’ın geçen günlerde de işten atıldığı iddiası dile getirilmiş ancak kanal tarafından yalanlanmıştı. Bir kez daha sunucunun kanaldan gönderildiği öne sürüldü.
İnternethaber’e konuşan Aydın, izne çıktığını söylerken, görevine devam ettiğini belirtti.
Öte yandan bugünkü ana haberi, CNN Türk spikeri Semiha Şahin sundu.
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