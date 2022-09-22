İşin gücün yok mu senin Zort Partisi'nin Japonyalı lideri! Yalanmatik Gladiocu suçu sığınmacılara attı, gerçek yine başka çıktı
Yaşanan her olaydan kendine bir yalan bulma konusunda başarılı olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Marmaris’teki orman yangınını da sığınmacılara bağladı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, yangını sığınmacıların çıkardığını iddia eden Özdağ’a ‘’İzle yalancı’’ notuyla paylaştığı video bir ile cevap verdi.
Söylediği yalanlar nedeniyle Türkiye siyasetinde adı ‘Pinokyo’ya çıkan Ümit Özdağ, dün başlayan ve bugün kontrol altına alınan Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangını üzerinden sığınmacı düşmanlığı yapmaya çalıştı.
ÖZDAĞ’DAN ‘YANGINI SIĞINMACILAR ÇIKARDI’ YALANI
Yangını sığınmacıların çıkardığını iddia eden Özdağ, ‘’Türkiye-Yunanistan arasında gerilim zirvedeyken Sığınmacılar orman yangını çıkarıyor.’’ dedi.
YANGINI 85 YAŞINDAKİ BİR ARICI ÇIKARDI
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ‘’Siyaseti yalan üzerine kurulu malum şahıstan bir yalan daha… Şimdi de Muğla’daki yangını sığınmacılar çıkardı yalanını ortaya atmış! İşin asli, yangın 85 yaşında bir arıcının yaktığı ateşle çıktı, rüzgarla büyüdü. Tıpkı senin yabancı düşmanlığını körüklediğin gibi.’’ dedi.
BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI: ”OĞLUMUN ADI KÜRŞAT! AMERİKAN OKULLARINDA DA OKUMADI”
Çataklı’nın paylaştığı videoyu alıntılayan Özdağ, kendi ayağına sıkarcasına bir cevap yazdı.
Bakan Yardımcısı ise Özdağ’a, ”Senden daha fazla Türk kanı taşıdığım kesin, esfel-i safilin @umitozdag Ispata değmezsin de ortaya yazıyorum; Oğlumun adı KÜRŞAT. Amerikan okullarında da okumadı! Kuklacısı Amerika olan kukla olarak yine Türk Polisine iftira atıyorsun!” sözleriyle kapak yaptı.