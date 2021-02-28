İsim vermedi ama sözleri adrese ulaştı! Ali Yalçın, merhum Erbakan'ı kullananlara gözlerinin içine baka baka seslendi

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Saadet Partisi tarafından organize edilen Erbakan Hoca'yı anma programına; HDP, İP, CHP, Saadet, DEVA, Gelecek partileri ile Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu, Mithat Sancar, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'ın da aralarında olduğu isimler katıldı. Erbakan Hoca'nın 'Yaşanabilir bir Türkiye' hedefinin anlatıldığı anma programında kürsüye çıkanlardan birisi de Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dı.

'Kamuyounun takdirine bırakıyorum'

Başkan Yalçın, geçmişte merhum Necmettin Erbakan'ı indirmek isteyenlerin, bugün onu kullandıklarına dikkat çekti. İsim vermeden gerçekleri bir tokat gibi yüzlerine vuran Başkan Yalçın, şunları söyledi:

"Dün vesayetin ırgatlarının, darbecilerin lejyonerlerinin, tetikçi karargah medyasının, onu indirmek için elinden geleni ardına koymayanların, Erbekan'ı kurtulmak gereken özne olarak görenlerin; bugün Erbakan'ı kullanmak gereken obje olarak görmeleri, takdiri ilahi mi, hakikatin tecellisi mi, kaderi mutlak mı, onu artık kamuoyunun takdirine bırakıyorum."