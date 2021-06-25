İsim veremedin ama biz tamamlayalım... Sedef Kabaş'tan Kılıçdaroğlu'na cuk diye oturan sözler

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Kamuoyunda "yalan eğitmeni" olarak tanınan CHP yandaşı sözde gazeteci özde provakatör Sedef Kabaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İsim vermeden AK Parti hükümetini hedef almaya kalkan Kabaş, istemeden de olsa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu özetledi.

Vatandaşları koyun olarak gören zihniyeti protesto ettiğini iddia eden Kabaş, "Kimse benim “çobanım” değil... Ben de “sürü” değilim... Herkes haddini bilecek, vatandaşa saygı gösterecek!" dedi.

"Seçilmişler sadece temsilcidir; as olan millettir" diyen Kabaş paylaşımında "Siyasetçiler sadece hizmetkardır; yön veren halktır! Vatandaşı koyun, halkı tebaa gören zihniyeti #ProtestoEdiyorum" ifadelerini kullandı.

Aklınca AK Parti hükümetini vatandaş nezdinde baskıcı ve despot olarak göstermeye çalışan "yalan makinesi" Sedef Kabaş'ın söz konusu tanımı Kılıçdaroğlu'na tabiri caizse cuk diye oturdu.

"Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2014 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde tatilde olan vatandaşlara çağrı yaparak "tıpış tıpış sandığa gideceksiniz" demişti.

Elini kürsüye vura vura konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

"Her kuruşun hesabının sorulmasını istiyorsan, özgürce yaşayıp tatil yapmak istiyorsan, senin hayatına birisi gelip müdahale etmesin diye düşünüyorsan, sandığa gideceksin, şakası makası yok Ekmeleddin İhsanoğlu'na oyunu vereceksin. Tıpış tıpış sandığa gideceksiniz, demokrasinin gereğini yapacaksınız."