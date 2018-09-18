İsilik bulaşıcı değildir

İsilik, sıcak havanın ve terlemenin etkisiyle, derideki ter bezi kanallarının tıkanması sonucu oluşan kaşıntı ve iğnelenme hissi veren döküntüler olarak tanımlanıyor. Bebeklerin ciltlerinin hassas olması, sıcakta, bebek ve çocukların gereğinden fazla giydirilmesi isiliğe sebep oluyor.

Genelde birkaç gün içinde kaybolan isilik bulaşıcı değil. Alınabilecek ufak önlemler ile çocuklarınızın isilik olmasını önleyebilirsiniz.

● Bebeğinizi sıcak ortamlarda çok fazla bulundurmayın.

● Bebeğinizi her gün yıkayın.

● Bebeğinizi gereğinden fazla giydirmeyin.

● Bebeğinizin terli kalmasını engelleyin. Terini emecek kıyafetler giydirin.

● Bebeğinizin altını sık sık değiştirin.