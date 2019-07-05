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Işılay Saygın’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

İzmir’de bulunan evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan eski Devlet Bakanı Işılay Saygın’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:58
Işılay Saygın’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

İzmir’de bulunan evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan eski Devlet Bakanı Işılay Saygın’ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.


Geçmiş dönemlerde Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan Işılay Saygın, İzmir’de bulunan evinde rahatsızlanarak dün Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Akciğerinden rahatsızlanan Saygın’a, solunum yetmezliği teşhisi koyulurken, tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.



4 Nisan 1947 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Saygın, Türkiye’nin ilk kadın Turizm ve Çevre Bakanı olarak tarihe geçti. Saygın; 51., 52., 54. ve 55. hükumetlerde ise devlet bakanı olarak görev yaptı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:58
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