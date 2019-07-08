Işıklarda Kaza 1 Yaralı
Sivas’ın Gemerek İlçesi ilçe girişinde meydana gelen trafik kazasında ışıklarda 2 otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı.08 Temmuz 2019 Pazartesi 21:04
Sivas’ın Gemerek İlçesi ilçe girişinde meydana gelen trafik kazasında ışıklarda 2 otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza ilçe girişinde meydana geldi. İhsan Gelmez yönetimindeki 58 RC 823 plakalı otomobille Bekir Fıratoğlu yönetimindeki 58 ABB 605 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası 58 ABB 605 plakalı araç sürücüsü Bekir Fıratoğlu yaralandı. Yaralı Gemerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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