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Işık Üniversitesi profesör ve öğretim üyesi alacak | Başvurular nasıl yapılacak?

Işık Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Profesör ve öğretim üyesi alımı yapacak olan Işık Üniversitesi, toplam 4 akademik personele istihdam sağlayacak. Peki, Işık Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Işık Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

02 Temmuz 2019 Salı 08:53
Işık Üniversitesi profesör ve öğretim üyesi alacak | Başvurular nasıl yapılacak?

Işık Üniversitesi, yayınladığı ilan ile öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı. Profesör ve öğretim üyesi alımı yapacak olan Işık Üniversitesi, toplam 4 akademik personele istihdam sağlayacak. Peki, Işık Üniversitesi öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılacak? Başvurular ne zaman bitecek? İşte, Işık Üniversitesi'nin öğretim üyesi ilanı ile ilgili merak edilenler.

Işık Üniversitesi'nin akademik personel ilanı ile ilgili yapmış olduğu açıklamada," Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belgelere, bilgilere, tarihlere, adreslere ve sonuçlara Üniversitemizin web sayfası http://www.isikun.edu.tr/akademik-acik-pozisyonlar üzerinden ulaşılabilir. Başvurular, bu ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; Öğretim Görevlisi kadroları için Üniversitemiz ilgili Akademik Birimine şahsen (Öğretim Görevlileri için posta yoluyla da yapılabilir); Profesör kadrosu için ise Rektörlüğümüze şahsen yapılacaktır. Başvurular gizli tutulacak olup, belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve internet üzerinden yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 08:53
  1. Işık Üniversitesi profesör ve öğretim üyesi alacak
  2. Işık Üniversitesi profesör başvurular nasıl yapılacak?
  3. Işık Üniversitesi öğretim üyesi başvurular nasıl yapılacak?

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