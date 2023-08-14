  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

HÜDA PAR Genel Başkanı'ndan evlilik desteği çağrısı! 'Hediyemiz olsun'

Altın uzmanı İslam Memiş'ten beklenmedik depreme hazırlık tahmini: 'Hükümet ezberleri bozacak' diyerek duyurdu

Paranın dini imanı yok! Devler Rusya'ya geri döndü

Tüp gaz fiyatları yeniden güncellendi! Güncel fiyatlar peş peşe açıklandı, ağızlar açık kaldı!

Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı yarınki toplantıda!

Naci Görür beklenen İstanbul depremi için tarih verdi!

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy deprem beklediği 3 fay hattını açıkladı

Sümela Manastırında Pontus Provokasyonu son bulsun! Sümela’da ayin yapılacaksa Atina’da da mevlid okutulsun

Putin intikam mesajı vermişti! Rusya saldırıya geçti

Ekipler ihbar üzerine girdikleri evde karşılaştıkları manzarayla şoke oldu!
Yerel Işık ihlali kazaya neden oldu: 5 yaralı
Yerel

Işık ihlali kazaya neden oldu: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-08-14 08:10:00 -
Işık ihlali kazaya neden oldu: 5 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Perşembe Işıklı Kavşak'ta ışık ihlali nedeniyle iki araç kazaya karıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Perşembe Işıklı Kavşak'ta ışık ihlali nedeniyle iki araç kazaya karıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Ankara-Bartın Kara Yolu Perşembe Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Çaycuma istikametinden Bakacakkadı istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 67 ABU 052 plakalı otomobil ile Perşembe istikametine gitmekte olan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 67 ACG 844 plakalı Fiat Linea marka araç çarpıştı. Otomobil sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybedince refüje, yön tabelasına çarptı. Araçlardan 67 ABU 052 plakalı araç taklalar atarak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durum için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istediler. Olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis sevk edildi. Araçta sıkışan yaralıların imdadına Çaycuma İtfaiyesi ekipleri yetişti. Yaralıları araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim eden itfaiye erleri 67 ACG 844 plakalı Fiat marka araçta bulunan 2 yaralı ve 67 ABU 052 plakalı araçta bulunan 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 3 yaralının durumunun iyi olmadığı söylendi.
Kazanın meydana geldiği yolda kısa süreli trafik akışı durdu. Trafiği kısa süre aksatan araçlar çekici yardımıyla trafikten kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23