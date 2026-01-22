Işık hızında internet geliyor!

Blue Origin, Jeff Bezos liderliğinde duyurduğu TeraWave uydu ağıyla, veri merkezleri ve devlet kurumları için saniyede 6 terabit hız sunmayı hedefleyerek uydu internet pazarında iddialı bir adım attı.

Blue Origin, kurucusu Jeff Bezos’un liderliğinde, uydu internet pazarında dengeleri değiştirecek yeni bir projeyi duyurdu. Şirket, Elon Musk’ın SpaceX (Starlink) ve Bezos’un kurucusu olduğu Amazon’un LEO uydu projesi Kuiper’in hakim olduğu pazara TeraWave adlı dev uydu ağıyla giriyor.

TeraWave, küresel veri trafiğini uzaya taşıyacak, ultra yüksek hızlı ve endüstriyel ölçekte tasarlanmış bir iletişim ağı olarak tanıtıldı. Proje, bireysel kullanıcılardan çok veri merkezleri, hükümetler, bulut hizmeti sağlayıcıları ve savunma sanayii gibi büyük ölçekli müşterileri hedefliyor.

TeraWave’in en dikkat çekici özelliği, mevcut tüketici interneti standartlarının çok ötesine geçerek 6 Tbps (saniyede 6 terabit) hıza ulaşabilmesi. Ağ kapsamında Alçak Dünya Yörüngesi (LEO) ve Orta Dünya Yörüngesi (MEO) olmak üzere toplam 5.408 uydu konuşlandırılması planlanıyor.

LEO uyduları 144 Gbps’ye kadar hız sunarken, MEO uyduları gelişmiş optik bağlantılar sayesinde 6 Tbps seviyesine çıkabilecek. Yükleme ve indirme hızlarının eşit olması, büyük veri setleriyle çalışan kurumlar için önemli bir avantaj sağlayacak.

TeraWave ağının temelinde, uyduların hem birbirleriyle hem de yeryüzüyle lazer tabanlı optik iletişim kurması yer alıyor. Radyo frekanslarına kıyasla çok daha yüksek kapasite sunan bu teknoloji, aynı zamanda dinlenmesi zor olduğu için yüksek güvenlik sağlıyor. Bu altyapının, yapay zeka veri merkezlerinin artan işlem ve veri aktarım ihtiyaçları açısından kritik olduğu belirtiliyor.

Blue Origin, TeraWave uydularının fırlatılmasına 2027’nin dördüncü çeyreğinde başlamayı hedefliyor. Fırlatmalarda, şirketin Kasım 2025’te başarılı test uçuşları gerçekleştiren ağır yük roketi New Glenn’in kullanılması planlanıyor.