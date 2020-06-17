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Aktüel

Işık :”Eski normallerimize kavuşacağız”

Korona virüs salgını hayatın her alanında olduğu gibi belediyecilik hizmetlerine de yenilikler getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:42:29 -
Işık :”Eski normallerimize kavuşacağız”

Korona virüs salgını hayatın her alanında olduğu gibi belediyecilik hizmetlerine de yenilikler getirdi.


İlçedeki esnafları ziyaret eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Hasbihâl etmeyi özlediğimiz esnaflarımızı, yeni normallerimize özen göstererek ziyaret ediyoruz. Ayrı kaldığımız günlerde oluşan yeni ihtiyaçlar ve çözümler üzerine sohbetler ediyoruz. Yaşam normallerimizin çok farklı boyutlar kazandığı bu salgın sürecinde hepimiz bundan önceki zamanlarda sahip olduğumuz koşulların değerini çok derinden hissettik. Yeni normallerimizi uygulayarak inşallah en kısa zamanda eski normallerimize kavuşacağız “ dedi.


Yeni normal hayat kurallarına uyarak ilçedeki esnafları ziyaret eden Başkan Işık, Gürsu’nun gelişimi yolunda yapılacak hizmetler için esnafın taleplerini dinledi.

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