IŞİD IŞİD diye tepede boza pişiriyorlardı! Trump görüyor da DEMliler görmüyor

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, SDG kontrolündeki bir cezaevinden 121 IŞİD mensubunun salıverildiğini ancak Ahmet El Şara'nın bu kişileri tekrar toplayarak cezaevine gönderdiğini aktardı.

Türkiye'deki bazı kesimlerin "IŞİD" üzerinden yürüttüğü algı çalışmalarına değinen Karahasanoğlu, ABD Başkanı'nın bile gördüğü bu gerçeği görmezden gelenleri eleştirdi.

Programda, serbest bırakılan 121 kişiden 81'inin yeniden yakalandığı ve ateşkes sürecinde yaşanan bu gelişmelerin Karar Gazetesi tarafından ayrıntılı bir şekilde işlendiği vurgulandı.