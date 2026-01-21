  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar CHP Lideri Özel ‘denetimsizlik ve ihmaller’ diyerek andı! Pişkin Tanju’nun pişkin genel başkanı! Bayrağa uzanan eller kırılıyor! Bakan Tunç açıkladı: 14 provokatör kıskıvrak yakalandı Havalanan uçakta büyük şok! Trump direkten döndü Netanyahu teklife cevap verdi: Bebek Katili Barış Kurulu’nda Yan bakma sebebiyle canice öldürülmüştü! Türkiye’yi yasa boğan 17 yaşındaki Atlas’ın son görüntüleri ortaya çıktı Fransa'dan Trump’a karşı Grönland'da tatbikat düzenlenmesi çağrısı Macron'dan NATO hamlesi Mülakat kıyağının tam merkezi CHP Ekrem İmamoğlu'nun a takımı uyuşturucu ve fuhuş batağında Suça itilen değil, özendirilen çocuklar! Pişmanlık duymuyor cani olup çıkıyorlar
Gündem IŞİD IŞİD diye tepede boza pişiriyorlardı! Trump görüyor da DEMliler görmüyor
Gündem

IŞİD IŞİD diye tepede boza pişiriyorlardı! Trump görüyor da DEMliler görmüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akit TV'de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında Karar Gazetesi'nin manşetini yorumlayan Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın SDG'ye "IŞİD'lileri neden serbest bırakıyorsunuz" diyerek tepki gösterdiğini belirten Karahasanoğlu, bu durumun bölgedeki kirli ittifakları bir kez daha ortaya çıkardığını ifade etti.

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, SDG kontrolündeki bir cezaevinden 121 IŞİD mensubunun salıverildiğini ancak Ahmet El Şara'nın bu kişileri tekrar toplayarak cezaevine gönderdiğini aktardı.

Türkiye'deki bazı kesimlerin "IŞİD" üzerinden yürüttüğü algı çalışmalarına değinen Karahasanoğlu, ABD Başkanı'nın bile gördüğü bu gerçeği görmezden gelenleri eleştirdi.

Programda, serbest bırakılan 121 kişiden 81'inin yeniden yakalandığı ve ateşkes sürecinde yaşanan bu gelişmelerin Karar Gazetesi tarafından ayrıntılı bir şekilde işlendiği vurgulandı.

Bahçesaray’da çığ faciası kıl payı atlatıldı: Araçtaki aile ölümden son anda kurtuldu
Bahçesaray’da çığ faciası kıl payı atlatıldı: Araçtaki aile ölümden son anda kurtuldu

Gündem

Bahçesaray’da çığ faciası kıl payı atlatıldı: Araçtaki aile ölümden son anda kurtuldu

Suriye'deki anlaşma sonrası Trump'tan Şara'ya övgü
Suriye'deki anlaşma sonrası Trump'tan Şara'ya övgü

Dünya

Suriye'deki anlaşma sonrası Trump'tan Şara'ya övgü

Beyaz Saray'da muhabbet rüzgarları! Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu telefon!
Beyaz Saray'da muhabbet rüzgarları! Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu telefon!

Gündem

Beyaz Saray'da muhabbet rüzgarları! Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu telefon!

Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler protesto düzenledi Amerikalı Trump’a tepkili
Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler protesto düzenledi Amerikalı Trump’a tepkili

Dünya

Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler protesto düzenledi Amerikalı Trump’a tepkili

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23