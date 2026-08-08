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Gündem IŞİD ile alakaları yok iken operasyonda öldürüldüler iddiası! HÜDA PAR Milletvekili Dinç: 'Haymana operasyonu aydınlatılmalı!'
Gündem

IŞİD ile alakaları yok iken operasyonda öldürüldüler iddiası! HÜDA PAR Milletvekili Dinç: 'Haymana operasyonu aydınlatılmalı!'

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IŞİD ile alakaları yok iken operasyonda öldürüldüler iddiası! HÜDA PAR Milletvekili Dinç: 'Haymana operasyonu aydınlatılmalı!'

HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ankara'nın Haymana ilçesinde Muhammed Kavi ile eşinin hayatını kaybettiği operasyona ilişkin kamuoyundaki soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini belirtti.

HÜDA PAR Milletvekili Faruk Dinç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Ankara'nın Haymana ilçesinde Muhammed Kavi ile eşinin hayatını kaybettiği operasyona ilişkin kamuoyundaki soru işaretlerinin giderilmesi gerektiğini belirtti.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, NATO Zirvesi sürecinde Ankara'nın Haymana ilçesinde Muhammed Kavi ile eşinin hayatını kaybettiği operasyona ilişkin önemli iddiaları gündeme taşıdı.

 

Operasyon sırasında çatışma yaşanmadığı, evde silah bulunmadığı ve güvenlik güçlerinin yatak odasına ateş açtığı yönündeki iddiaların resmî açıklamalarla çeliştiğini ifade eden Dinç, "NATO Zirvesi sürecinde Ankara'nın Haymana ilçesinde Muhammed Kavi ile eşinin hayatını kaybettiği operasyona ilişkin ciddi soru işaretleri sürmektedir. Partimizin daha önce etkin soruşturma çağrısı yaptığı olayda Muhammed Kavi'nin babası resmî açıklamalarla çelişen iddialar ortaya koymuştur. İddialara göre gece saat 3'te düzenlenen baskında çatışma yaşanmamış, evde silah bulunmamasına rağmen güvenlik güçleri yatak odasına ateş açmıştır. Ayrıca, Muhammed Kavi'nin IŞİD'le bağlantısının olmadığı, aksine örgüte karşı olduğu ve operasyonun polis kameralarınca kaydedildiği belirtilmektedir. Bu iddiaların bağımsız ve etkili bir soruşturmayla aydınlatılması, tüm delillerin kamuoyuyla paylaşılması zorunludur. Partimizin İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı bünyesinde kurulan araştırma komisyonu süreci takip edecek, elde edilen bulguları kamuoyuyla paylaşacaktır. Hayat hakkının korunması ve adaletin sağlanması için sürecin takipçisi olacağız." ifadelerine yer verdi.

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