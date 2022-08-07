İshale karşı yemeniz gereken 10 yiyecek! İshalde ne yenmez?

İshal, oldukça yaygın ve rahatsız edici bir sindirim bozukluğudur. Rahatsız edici olmasının yanı sıra, ishale genellikle ağrı ve mide ekşimesi eşlik eder. Ayrıca vücudun çok az besin maddesini emmesi nedeniyle büyük bir enerji kaybı ortaya çıkar.

ishal Ne iyi Gelir? iyi Gelen Yiyecek ve İçecekler?

Normal dışkılama sayısının üstünde dışkılama ya da dışkının olması gerekenden daha yumuşak bir hale gelmesi ishalin özet tanımıdır. İshale ne iyi gelir sorusunun yanıtı ishalin nedenine bağlı olarak verilebilir. Ancak bazen basit sebepler ya da nadiren yaşanan ishal durumları kolay müdahaleler ile çözülebilir.

Tehlikeli ishalin belirtileri

Şişkinlik, gaz, karın ağrısı tehlikeli ishalin belirtileri arasındadır. Tehlikeli ishal rengi olarak söylenebilecek belli bir renk yoktur. Burada asıl önemli olan sıvı derecesidir. İshaldeki sıvı oranı arttıkça daha fazla sıvı kaybı yaşandığından sulu dışkı uzun sürerse tehlikeli olabilir.

İshal 24 saat içinde üçten fazla bağırsak hareketi ile artan dışkı sıklığı ve dışkıda sıvılaşma ve yumuşama ile karakterizedir. Bu durum akut (bir haftadan az süren) veya kronik (4 haftadan fazla süren) olabilir. İshal durumunda karın ağrısı, mide bulantısı ve şişkinlik hissi ortaya çıkar. Bu rahatsızlığa ateş ve titreme de eşlik edebilir.

Enfeksiyonlar ishali tetikliyor

İshalden birkaç farklı faktör sorumlu olabilir. İshal gıda zehirlenmesi, emilim bozukluğu, ilaç yan etkileri veya bağırsak hastalığından kaynaklanabilir. İshale genellikle bakteriyel veya viral bir enfeksiyon neden olur.

İshal, dehidratasyon, bilinç kaybı veya kalp ritmi bozuklukları gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

İshale karşı yemeniz gereken 10 yiyecek

İshal durumunda, beslenmenize dikkat etmeniz önemlidir. Bazı gıdalar sıvı dışkı oluşumuna karşı savaşırken, bazıları bu durumu tetikler. İshal olduğunuzda yapmanız gereken daha çok bağırsak geçişini yavaşlatacak ve mideyi rahatlatacak yiyecekler yemektir.

İşte ishale karşı yemeniz gereken 10 yiyecek.

Ev yapımı çorbalar

İshal durumunda vücudun susuz kalmasını önlemek için çorba içmek çok önemlidir. Ancak dikkatli olun, genellikle çok fazla tuz ve her türlü katkı maddesi içeren hazır çorbaları tercih etmeyin.

özellikle havuçlu çorbalar olmak üzere ev yapımı çorbalar, iyi miktarda su sağlamanın yanı sıra mide için sindirimi çok kolaydır.

Elma

Elma, ishal durumunda tercih edilecek bir çözünür lif kaynağı olan pektin içerir, çünkü çözünür lif midede bulunan suyun bir kısmını tutar ve bu nedenle dışkının daha az sıvı olmasını sağlar. Pişmiş (komposto, pişmiş elma) elma maksimum lif sağlayacaktır.

Ayva

Elma ile aynı familyadan bir meyve olan ayva, bağırsak hareketliliğini yavaşlattığı için bağırsaklar için faydalı ve koruyucu bir etkiye sahiptir. Ek olarak, tıpkı elma gibi pektinleri büyük miktarda su tutar.

Muz

Muz, ishali tedavi etmek için tercih edilen en iyi meyvelerdendir. Liflerin daha iyi emilmesi için püre haline getirmek gerekir. Sanılanın aksine muz kabızlık yapmaz, bağırsak dengesini geri kazandırır.

Pirinç

Pirinç kalıntısız bir besindir, yani sindirildikten sonra boşaltılacak atık kalmaz, bu da bağırsağın dinlenmesini sağlar. Beyaz pirinç tercih edilmelidir, çünkü kahverengi pirinç bağırsakların daha fazla çalışmasına neden olur. İrmik, patates veya beyaz makarna gibi diğer nişastalar da tüketilebilir.

Yoğurt

Yoğurt, iyi bakteriler olan probiyotikler açısından zengindir. Bu bakteriler, bağırsak florasını yeniden dengeleme özelliğine sahiptir. Doğal yoğurtlar tercih edilmelidir. Aromalı olanlardan kaçınılmalıdır.

Yağsız tavuk

İshalin çok fazla kilo ve kas kütlesi kaybetmeye neden olmasını önlemek için protein tüketmek önemlidir. Ancak sindirim sırasında mideyi daha fazla yorabilecek çok yağlı proteinler tüketilmemelidir. Tavuk, hindi, balık veya yağsız kıyma gibi yağsız proteinler tercih edilmelidir.

Bu protein alımı sayesinde daha az yorgun hissedebilirsiniz.

Gazsız kola

İshal krizi sırasında gazlı içeceklerden kaçınılmalıdır ancak küçük bir istisna vardır. Birkaç yudum kola içebilirsiniz. Ancak tüm gazı çıkarmak için daha önce havalandırmanız gerekir. Bunu yapmak için, bir kaşıkla birkaç saniye karıştırmak da yardımcı olur. Gazsız kolanın tadı güzel olmasa da ishale karşı daha etkilidir.

Pişmiş sebzeler

İshal durumunda sebzeler vücut için yardımcı besinlerdir. Ancak ishalde sebzeleri pişmiş olarak tüketmek gerekir. İshal durumunda, bağırsak geçişini hızlandırmamak için bol pişmiş sebzeleri yemek daha iyidir. Havuç, patates, kabak veya pancar gibi besinler tercih edilebilir.

Su

İshal, önemli bir sıvı kaybına neden olduğu için vücudun önemli ölçüde susuz kalmasına yol açar. Bu nedenle günde yaklaşık 2 litre sıvı alımı için su ve bitki çayları içilmesi tavsiye edilir. Kafein açısından zengin çay, kahve ve aromalı sodalardan kaçınılmalıdır, çünkü bağırsak geçişini uyarırlar.

İshalde ne yenmez?

İşte ishal durumunda tüketilmemesi gereken basinler:

Kafeinli besinler (Alkol, kahve, çikolata gibi)

Yağlı yiyecekler.

Baharatlı yiyecekler.

Kuruyemiş

Şekerli ürünler.

Süt.

Yüksek lifli gıdalar.

Gazlı yiyecekler (Fasulye, nohut, gibi kuru baklagil çeşitleri ve bezelye brokoli, karnabahar gibi)

Peki ishal hakkında detaylı bilgi almak ister misiniz?

İshal Belirtileri ve Sebepleri Nelerdir?

İshal belirtileri ve sebepleri nelerdir diye düşünüldüğünde her iki soru için de bambaşka cevaplar ortaya çıkacaktır. Zira ishal belirtileri kişilerde çok daha belirgin ve genel ibareler ile tanımlanabilir. Fakat sebepleri her zaman genel etkenler çerçevesinde sınırlandırılamaz.

Bazen çok daha kişisel nedenler ishal sebepleri için açıklayıcı olabilir. Bu sebepleri doğru teşhis etmek yapılması ve yapılmaması gerekenleri tespit etmede gerekli olan tek yoldur.

İshal belirtileri; genellikle gevşek ve sulu dışkı olarak gözlemlenir. Bunun yanında rahatsızlık başlamadan önce ve devamında şiddetli karın ağrıları ve kramplar da hemen her ishal vakasında söz konusudur.

Dışkıda mukus, sıvı ve/veya kan görülmesi her ne kadar korkutucu da olsa klasik tekrarlayan ve uzayan ishal durumlarında yaygın olarak oluşabilir. Ancak bazen ciddi durumların da göstergesi olabilir. Mide bulantısı, mide karın kısmında şişkinlik hissi de birtakım ishal rahatsızlıklarında ortaya çıkan şikayetlerdendir.

En az görülen ve akla mikrobik ishali getiren ateş şikayeti ise hayati belirtilerden olabilir. Bu aşamada düşmeyen ateş hekimler tarafından araştırılması gereken semptomlardan olabilmektedir.

İshal sebepleri; esasında pek çok farklı nedenler ile oluşur. Genelde bu rahatsızlığın nedenleri beslenme ile bağlantılı olsa da başka onlarca sebep belirti ve göstergelere göre tespit edilebilir. Uzun süren ve yanında eşlik eden başka sindirim problemleri varsa besin zehirlenmesi akla geleceği gibi farklı uyaranlardan da bahsetmek mümkündür.

Gıda alerjileri ve besin zehirlenmeleri ilk sıradaki sebeplerden yalnızca biridir. Bakteri kaynaklı bağırsak enfeksiyonları, virüsler, parazitler ve İBS yani bilinen tabiriyle huzursuz bağırsak sendromu ise kronik ishalde görülen en baskın nedenlerdir. Antibiyotik ya da başka ilaçların kullanımı da kişilerin bağırsak duyarlılığına göre bu hastalığa sebebiyet verebilir. Sindirim bozuklukları, laktoz intoleransı ve vücuttaki bazı enfeksiyonlarda ishal, bu hastalıkların neden olmasıyla ancak birer belirti olarak ortaya çıkabilmektedir.

Diyabet, hipertiroid gibi metabolik rahatsızlıklar ve kanser vakalarında da yaygın olarak ishalden söz edilir. Aşırı alkol tüketimi mide ve bağırsak florasını bozup bağırsağın normal hareketlerini etkilemektedir. Kemoterapi, radyoterapi ve birtakım girişimsel ameliyatlar neticesinde de geçici olarak ishal sorunlarından bahsedilmektedir.

Yetişkinlerde İshale Ne İyi Gelir?

Yetişkinlerde ishale ne iyi gelir sorusunun yanıtı daha çok ishale neden olan sorunun saptanması ile mümkündür. Ama özellikle mide bulantısı, iştahsızlık, mineral ve elektrolit kaybı gibi durumlarda nedene bakılmaksızın bu şikayetlerin ortadan kaldırılması hayati önem taşır. Bu nedenle bu tarz şikayetleri ortadan kaldırmak için yetişkinlerde uygulanması gereken birtakım maddeler vardır.

Öncelikle ve özellikle uzamış ya da günlük olarak çok sayıda tuvalete çıkılmış olması durumunda mutlaka bol sıvı alınması gerekir. En önemlisi su kaybını önlemek ve gidermek olduğu için bol miktarda su içilmesi gerekmektedir. Mide bulantısı gibi etkenler su alımına izin vermiyorsa bir acil sağlık kuruluşunda damar yolu açılarak, sıvı ve serum takviyeleri muhakkak alınmalıdır.

İshale ne iyi gelir sorusuna bir başka cevap ise az ve sık beslenmek, ayakları ve karın bölgesini üşütmemek, hijyene riayet etmek sayılabilir. Bunlar gibi kolay yöntemler çoğu zaman ishalin kendiliğinden geçmesi noktasında yeterli olacaktır.

Bir yetişkinin uzun süreli ishal problemine maruz kalması çok daha büyük problemlere yol açabilmektedir. Bunların başında aşırı sıvı kaybı, tansiyon dengesizlikleri, bağırsakta yara oluşumu ve makatta fissürler gibi spesifik durumlar yer alır. İlerleyen ishal durumlarında ise hastanın akıbeti çoklu organ yetmezliklerine kadar varabileceği için mutlaka nedene uygun tedaviler alınması oldukça mühimdir.

Bebeklerde İshale Ne İyi Gelir?

Bebeklerde ishale ne iyi gelir sorusu hemen her ebeveynin hayatında en az bir defa da olsa ihtiyaç duyup araştırdığı bir konudur. Söz konusu bebekler olunca elbette ishal çok daha ciddi boyutlara gelebileceğinden daha da bir önem kazanmaktadır.

İshal olan bir bebekte basit bir gıda hassasiyeti ya da hafif bir üşütme neticesinde de bu problemle karşılaşılabilir. Bazen de enfeksiyonlar, diş çıkarma dönemleri ya da antibiyotik gibi ilaçlardan dolayı bebeklerde bu rahatsızlık görülebilir.

Çoğunlukla bol su ve anne sütü takviyesi ile ishal kendiliğinden sonlansa da söz konusu bir bebek olduğu için doktora danışılması da gerekmektedir. Çünkü bebeklerin bünye ve dayanıklılıkları yetişkinlerle aynı ölçüde değildir. Üstelik bir bebek durumunun kötülüğünü bir yetişkin gibi ifade edemeyeceğinden mutlaka bir doktora danışılması faydalı olacaktır.

Bebeklerde ishal ve ateş bir arada görülüyorsa mutlaka bir enfeksiyondan şüphelenilmelidir. Sebep her ne olursa olsun hijyen kurallarına her zaman uyulmalıdır. Diş çıkarırken de benzer huzursuzluklara rastlanır. Pirinç ya da pirinç unlu mamalar, taze hazırlanmış meyve suları, yoğurt ve çorba gibi hafif gıdalar bebeğin midesini rahatlatacak ve yormayacaktır.

Aynı zamanda gıdasını aldığı için ishalle birlikte vücuttan atılan vitamin ve sıvı kaybı da bu sayede yerine gelmiş olacaktır. Bebeğin yaş ve ayına göre patates püresi ve uygun bitki çayları da iyi gelip, viral ya da bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olmayan hastalıklarda şifalı yöntemler olarak uygulanabilir.

İshale İyi Gelen Evde Doğal Yöntemler

İshale iyi gelen evde doğal yöntemler herkesin ilk etapta tercih ettiği bitkisel uygulamaları kapsar. Bol su alımı her halükarda olması gereken bir yaklaşımdır. Ancak bazı bitkisel ürünler ya da bazı besinler ishali tedavi etmede aktif rol oynar.

İshale iyi gelen yiyecekler olarak ilk sırada patates ve az yağlı pilav ya da haşlanmış pirinç lapası gelmektedir. İçeriğindeki nişasta oranlarının yüksek oranda bulunması nedeniyle bağırsaktaki sıvıyı tutup dışkıyı katı bir hale getirmede son derece etkili olan bu ikili en kadim çözümlerdendir. İshale ne iyi gelirdiyorsanız çay, kahve gibi içeceklerin de kabız yapma etkileri bilindiğinden bu rahatsızlık için tüketilmesi son derece yarar sağlar.

İshale iyi gelen meyveler ise hem dışkı ile atılan enzimleri kazanmada hem de vücudun enerjisini yerine getirmede inanılmaz etkileri olan besinlerdir. Muz, elma ve yaban mersini ishalle savaşan meyvelerden en bilinenleri ve yan etkisiz olanlarıdır. Yağsız beslenmek ve yoğurt haricindeki süt ürünlerinden uzak durmak dışında özellikle kaçınılması gereken bir besin yetişkinler için yok denebilir.

Ancak kişi kendisine iyi gelmeyen besinleri biliyor ise ve mide hassasiyetini de göz önünde bulundurup doğru yiyecek seçimi yapmalıdır.

İshale İyi Gelen Yiyecek ve İçecekler

İshal iyi gelen yiyecek ve içecekler hem doğal hem de faydaları yüksek olan bitkilerden elde edilir. Patates ve pirinç en bilineni olsa da ishal perhizine eklenebilecek çok daha çeşitli vitaminleri olan gıdalar mevcuttur.

İshale ne iyi gelir sorusuna bi diğer cevap da havuç ve sarımsaktır. Bu besinler ishali doğrudan kesmese de olumsuz etkilerini azaltacak mucize besinlerdir. Havucun vitamin değerleri ile besleyiciliği, hastalığı kontrol altında tutmak ve halsizliği gidermek için etkili olmaktadır. Sarımsak ise antiseptik özelliği ile hem mikropları yok etmede hem de bağırsağı ve hareketlerini onarmada son derece şifalı bir tercihtir.

Taze zencefil çayı ve keçi boynuzu tozu ishalde aktif olarak faydalanılan alternatif tıp tedavilerindendir. Hem vücut direncini yükseltip hem de dışkıyı olması gereken kıvama getiren bu bitkilerin çay olarak tüketilmesi su kaybını da önleyecektir.