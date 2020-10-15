  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İşgücü piyasası 2024’e kadar salgın öncesine dönemeyebilir
Dünya

İşgücü piyasası 2024’e kadar salgın öncesine dönemeyebilir

S&P Global, ABD'deki işgücü piyasasının 2024 yılına kadar Kovid-19 salgını öncesi haline dönemeyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 01:31:00 -
İşgücü piyasası 2024’e kadar salgın öncesine dönemeyebilir

S&P Global ABD Baş Ekonomisti Beth Ann Bovino, ABD'deki istihdam piyasasının yeni tip koronavirüs salgını öncesine, 2024'e kadar dönemeyebileceğini belirtti.

Bovino, yaptığı açıklamada bir sonraki başkan için en büyük zorluk, kim olursa olsun, istihdam olacağını ifade etti.

ABD'de resmi verilere göre işsizlik oranı nisan ayındaki yüzde 14.7'lik zirvesinden eylül ayına yüzde 7.4'e düşerek beklenmedik bir hızla toparlanmıştı.

Fakat Kovid-19 salgını öncesinde bu rakam yüzde 3.5 olarak kaydedilmişti.

Mevcut rakamın işgücü piyasasındaki zayıflıkları maskelediğini ve 'reel' oranın muhtemelen yüzde 11'e yakın olduğunu söyleyen Ekonomist Beth Ann Bovino, daha fazla ekonomik teşvik olmazsa iyileşmenin tehlikeye girebileceğini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan duyurdu! Ermenistan geri çekildi
Dünya

Paşinyan duyurdu! Ermenistan geri çekildi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'da yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı.
İlham Aliyev’den yeni açıklama geldi! Ordu adeta darmadağın etti
Dünya

İlham Aliyev’den yeni açıklama geldi! Ordu adeta darmadağın etti

Azerbaycan Ordusu, Hocavend bölgesinin Karadağlı, Hatunbulağ, Garakollu, Bulutan, Melikanlı, Kemartuk, Teke ve Tağaser köylerini işgalden ku..
'Darbe' paylaşımı sonrası AYM'den son dakika açıklaması
Gündem

'Darbe' paylaşımı sonrası AYM'den son dakika açıklaması

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın 'Darbe' imalı paylaşımı sonrası AYM'den bir son dakika açıklaması geldi. AYM'den yapılan açıklamad..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay