İşgücü piyasası 2024’e kadar salgın öncesine dönemeyebilir

S&P Global ABD Baş Ekonomisti Beth Ann Bovino, ABD'deki istihdam piyasasının yeni tip koronavirüs salgını öncesine, 2024'e kadar dönemeyebileceğini belirtti.

Bovino, yaptığı açıklamada bir sonraki başkan için en büyük zorluk, kim olursa olsun, istihdam olacağını ifade etti.

ABD'de resmi verilere göre işsizlik oranı nisan ayındaki yüzde 14.7'lik zirvesinden eylül ayına yüzde 7.4'e düşerek beklenmedik bir hızla toparlanmıştı.

Fakat Kovid-19 salgını öncesinde bu rakam yüzde 3.5 olarak kaydedilmişti.

Mevcut rakamın işgücü piyasasındaki zayıflıkları maskelediğini ve 'reel' oranın muhtemelen yüzde 11'e yakın olduğunu söyleyen Ekonomist Beth Ann Bovino, daha fazla ekonomik teşvik olmazsa iyileşmenin tehlikeye girebileceğini açıkladı.