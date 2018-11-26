İSG’den milli gelire bir katkı daha

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın (İSG)Türkiye ekonomisine bugünkü ve gelecekteki katkısı detaylı bir araştırma ile ortaya konuldu. Ekonomik etki analizine göre, İSG yolcu sayısı ve kargo taşımacılığına göre doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı 45 bin istihdamın yanı sıra yaklaşık 23 milyar TL katma değerle gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 1’lik kısmının oluşturulmasına katkıda bulunuyor. 2023 yılına kadar 75 bin istihdam ve 44 milyar TL katma değer oluşturması öngörülen İSG’nin bu büyüklüklerle GSYİH’ya katkısının yüzde 1,5’luk kısma erişmesi bekleniyor.

Gurur ve motivasyon kaynağı

İSG’nin CFO’su Fikret Cömert, “Tüm etki alanlarımızla yaptığımız katkılarla Türkiye ekonomisine verdiğimiz destek bizim için büyük gurur ve motivasyon kaynağıdır. Ülkemize değer meydana getirmek üzere bundan sonra da çalışmalarımızı aynı gayret ve inançla sürdüreceğiz” diye konuştu.