Jet ski faciası ile ilgili şok iddia: 'Eşim evlatlarımı Yunanistan'a kaçırıyordu'

"Benden vatandaşlık istiyor ama ben vermedim" Aralarındaki hukuki bağdan bahseden Veli Koltuk, "Çok uğraştım ama kadın hâlâ ’Resmi nikah’ deyip duruyor. Beni daha çok, daha kötü duruma soktu. Hep onun yüzünden bir sürü icralık borç ödedim, bu hale geldim. En son 1 sene önce konuştum onunla. ’Resmi nikahı veremem. Resmi nikahı nasıl alırsın? Sen beni çocuklarımdan uzak tuttun; bir Ankara’dasın, bir Bodrum’dasın, tatil mi yapıyorsun?’ dedim. Benden vatandaşlık istiyor ama ben vermedim. Aramızda resmi olmayan nikah var, resmi olarak evliyiz, her şey aile tablosunda da yazıyor. Yani evliyiz, belgelerin hepsi var. İsterseniz gösterebilirim, fotoğrafları da duruyor. Gerçek babaları benim" dedi.