Mengene ile sıkıştırılıyorum sözleri... Mide üşütmesi zannedilebilir... Kalp krizi belirtileri
Kalp krizi konusunda bu sıcak havalarda mutlaka dikkat edilmesi gereken ayrıntıları unutmayalım.
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Kalp krizi konusunda bu sıcak havalarda mutlaka dikkat edilmesi gereken ayrıntıları unutmayalım.
Dünya genelinde en önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan kalp rahatsızlıkları, çoğu zaman aniden ortaya çıksa da aslında vücut saatler, hatta günler öncesinden sinyal verebiliyor. İşte tüm detaylar...
Kardiyologlar, "bana bir şey olmaz" veya "sadece midem üşüttü" düşüncesinin ölümcül olabileceği konusunda uyararak, kriz anında ortaya çıkan belirtilerin toplumun her kesimi tarafından net bir şekilde bilinmesi gerektiğinin altını çiziyor.
Kalp krizinin en bilinen ve en yaygın belirtisi göğüs bölgesinde yaşanan rahatsızlıktır. Ancak bu ağrı her zaman keskin bir batma şeklinde olmaz. Hastalar genellikle bu durumu "göğsümün ortasına büyük bir ağırlık çöktü" veya "mengene ile sıkıştırılıyorum" sözleriyle tarif eder.
Yayılım Gösteren Ağrı: Göğüste başlayan bu şiddetli baskı hissi genellikle sol kola, boyna, alt çeneye, omuzlara veya iki kürek kemiğinin arasına (sırta) doğru yayılım gösterir.
Sürekli Devam Eden Rahatsızlık: Birkaç dakikadan uzun süren, azalıp tekrar başlayan göğüs ağrısı kesinlikle göz ardı edilmemelidir.
Her kalp krizi filmlerde gördüğümüz gibi göğsü tutarak yere yığılma şeklinde gerçekleşmiyor. Bazen beden çok daha sinsi sinyaller verebiliyor. Uzmanlar özellikle şu belirtilere dikkat çekiyor:
Nefes Darlığı: Hiçbir fiziksel efor sarf etmeden, oturduğunuz yerde aniden ortaya çıkan ve göğüs ağrısına eşlik eden nefes alma zorluğu. Soğuk Terleme: Ortam sıcaklığından bağımsız olarak, aniden boşalan buz gibi soğuk terler.
Mide Bulantısı ve Kusma: Özellikle hazımsızlık, gaz sancısı veya mide yanması ile karıştırılan bu durum, kalp krizinin gizli habercisi olabilir. Baş Dönmesi: Ani bir sersemlik hissi, dengesizlik, göz kararması veya bayılacak gibi olma durumu.
ÖNEMLİ NOT: Kadınlarda kalp krizi belirtileri erkeklere göre büyük farklılıklar gösterebilir. Kadınlar klasik göğüs ağrısından ziyade; aşırı ve açıklanamayan yorgunluk, uyku bozukluğu, omuz ve sırt ağrısı veya mide rahatsızlığı gibi daha atipik (alışılmışın dışında) belirtiler yaşama eğilimindedir. Bu durum, kadınlarda krizin geç teşhis edilmesine yol açabilmektedir.
Kardiyologlar, kalp krizinde ilk müdahalenin ve zamanlamanın hayati olduğunu belirtiyor. Kalp kasına giden kan akışı kesildiğinde, kas dokusu oksijensiz kaldığı her saniye ölmeye başlar.
Kendinizde veya yanınızdaki birinde bu belirtileri hissederseniz paniğe kapılmayın ancak vakit de kaybetmeyin.
Dinlenmek veya "geçmesini beklemek" yerine derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın.
Kesinlikle kendi aracınızla hastaneye gitmeye çalışmayın; ambulanstaki sağlık görevlileri yolda hayat kurtaran ilk müdahaleyi yapabilecek donanıma sahiptir.
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