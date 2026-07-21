Mengene ile sıkıştırılıyorum sözleri... Mide üşütmesi zannedilebilir... Kalp krizi belirtileri

Kalp krizinin en bilinen ve en yaygın belirtisi göğüs bölgesinde yaşanan rahatsızlıktır. Ancak bu ağrı her zaman keskin bir batma şeklinde olmaz. Hastalar genellikle bu durumu "göğsümün ortasına büyük bir ağırlık çöktü" veya "mengene ile sıkıştırılıyorum" sözleriyle tarif eder.