En sık görülen kanser türü: Prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlış

Medline Adana Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Ünal, "Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olmasına rağmen, toplumda yerleşmiş yanlış bilgiler nedeniyle birçok kişi kontrollerini geciktiriyor. Ancak, doğru bilgi ve erken tanının başarılı tedavideki en önemli anahtarlardan biri olduğunu unutmamak gerekiyor" diye konuştu.