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Sağlık
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En sık görülen kanser türü: Prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlış

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En sık görülen kanser türü: Prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlış

Prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlışı uzman isim tek tek anlattı.

#1
Foto - En sık görülen kanser türü: Prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlış

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Ünal, erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olan prostat kanserinde erken tanının hayati önem taşıdığını belirterek, toplumda yerleşmiş yanlış bilgiler nedeniyle birçok kişinin rutin kontrollerini geciktirdiğini söyledi.

#2
Foto - En sık görülen kanser türü: Prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlış

Prostat bezindeki hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla gelişen prostat kanseri genellikle belirti vermeden sessiz bir şekilde ilerliyor. Bu nedenle rutin kontroller büyük önem kazanıyor.

#3
Foto - En sık görülen kanser türü: Prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlış

Medline Adana Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Ünal, "Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biri olmasına rağmen, toplumda yerleşmiş yanlış bilgiler nedeniyle birçok kişi kontrollerini geciktiriyor. Ancak, doğru bilgi ve erken tanının başarılı tedavideki en önemli anahtarlardan biri olduğunu unutmamak gerekiyor" diye konuştu.

#4
Foto - En sık görülen kanser türü: Prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlış

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Umut Ünal, prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlışı şu şekilde sıraladı:

#5
Foto - En sık görülen kanser türü: Prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlış

1. Prostat kanseri sadece yaşlı erkeklerde görülür Yanlış. Prostat kanseri ilerleyen yaşlarda daha sık görülse de daha genç yaşlarda da ortaya çıkabilir. Özellikle ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan erkeklerde riskin daha yüksek olduğu akıldan çıkartılmamalı ve doktor önerisine göre düzenli kontroller ihmal edilmemelidir.

#6
Foto - En sık görülen kanser türü: Prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlış

2. İdrar şikayetim yoksa prostat kanseri olmam Yanlış. Prostat kanseri, özellikle erken evrede hiçbir belirti vermeyebilir. Bu nedenle yalnızca şikâyetlerin ortaya çıkmasını beklemek yerine belirli bir yaştan sonra düzenli üroloji muayenesi ve gerekli tarama testlerinin yapılması büyük önem taşır.

#7
Foto - En sık görülen kanser türü: Prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlış

3. PSA değerim normalse prostat kanseri kesin yoktur Yanlış. PSA testi önemli bir tarama yöntemidir ancak tek başına kesin tanı konmasına yetmez. Bazı prostat kanseri hastalarında PSA normal sınırlarda olabilir. Bu nedenle PSA sonucu, muayene ve gerektiğinde ileri tetkiklerle birlikte değerlendirilmelidir.

#8
Foto - En sık görülen kanser türü: Prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlış

4. Yüksek PSA değeri kesin prostat kanseri olduğum anlamına gelir Yanlış. PSA yüksekliği her zaman kanser anlamına gelmez. Prostat büyümesi, enfeksiyon veya iltihap gibi farklı durumlar da PSA değerini yükseltebilir. Kesin tanı için uzman değerlendirmesi ve gerekli incelemelerin yapılması gerekir.

#9
Foto - En sık görülen kanser türü: Prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlış

5. Prostat kanseri mutlaka ameliyat gerektirir Yanlış. Her hastanın tedavisi aynı değildir. Kanserin evresi, yayılımı, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak; aktif izlem, cerrahi, radyoterapi, ilaç tedavileri veya bu yöntemlerin kombinasyonu uygulanabilir.

#10
Foto - En sık görülen kanser türü: Prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlış

6. Prostat kanseri cinsel yaşamın tamamen sona ermesi demektir Yanlış. Günümüzde gelişen cerrahi teknikler ve modern tedavi yöntemleri sayesinde birçok hasta tedavi sonrasında yaşam kalitesini koruyabilmektedir. Olası yan etkiler kişiye göre değişmekle birlikte, uygun tedavi planlamasıyla başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

#11
Foto - En sık görülen kanser türü: Prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlış

7. Ailemde prostat kanseri yoksa benim de yakalanma riskim yoktur

#12
Foto - En sık görülen kanser türü: Prostat kanseri hakkında doğru bilinen 7 yanlış

Yanlış. Aile öyküsü önemli bir risk faktörü olsa da prostat kanseri, ailesinde bu hastalık bulunmayan erkeklerde de gelişebilir. Yaşın ilerlemesi, yaşam tarzı ve diğer çevresel faktörler de hastalığın ortaya çıkmasında etkili olabilir.

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