  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suudi Arabistan'dan umre vizesi kararı! İşte büyük kolaylıklar sağlayan yeni şartlar Kral Charles camiye gitti! Başkan Erdoğan'dan çok önemli mesajlar geldi Terör örgütlerine dev darbe! 81 ilde müstakil "Terör Büroları" kuruluyor! İngilizlerin kirli Pantürkizm planı deşifre oldu! 109 yıllık gizli oyun gün yüzüne çıktı! Özgür Özel partisinden ayrılıyor! Son kez grup yapacak: CHP'ye veda konuşması ortaya çıktı! Tijen Mergen’den rezil paylaşım! Müslüman aileleri hedef alan sözlere tepki yağıyor Sıcak saatler yaşanıyor! 2 Yunan gemisi vuruldu Siyonist katile Amerikan kalkanı! Trump, eli kanlı Netanyahu'yu koruma altına aldı! 40 yıllık CHP'li de CHP'den bıktı! Şile Belediyesi Başkanvekili partisinden istifa etti: CHP çatısı altında hizmet mümkün değil… AK Parti'den CHP'li EBB'ye Porsuk çayı tepkisi
Dünya Suriye sınırında gizli bölmede ele geçirildi! Lübnan'a 226 bomba
Dünya

Suriye sınırında gizli bölmede ele geçirildi! Lübnan'a 226 bomba

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Suriye sınırında gizli bölmede ele geçirildi! Lübnan'a 226 bomba

Suriye Gümrük ve Sınır Kapıları Genel İdaresi, Cdeydet Yabous Sınır Kapısı'nda Lübnan'a gidecek bir araca gizlenmiş 226 adet "RGC" tipi bomba ele geçirildiğini bildirdi

İdareden yapılan açıklamaya göre, gümrük muhafızları Lübnan'a gitmek üzere yola çıkan bir araçta arama yaptı.

Söz konusu araçta bomba gizlendiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Araçta gizli bölmelere saklanmış 226 adet RGC tipi bomba ele geçirildi." denildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı 16 Temmuz 2026 tarihinde ülkenin Irak sınırından Hizbullah'a gönderildiği belirtilen gelişmiş silah ve füze sevkiyatı girişimini engellediğini duyurmuştu.

MSB: Donanmamız 18 yıl sonra Lazkiye'deydi! Suriye ile denizde de işbirliği vurgusu
MSB: Donanmamız 18 yıl sonra Lazkiye'deydi! Suriye ile denizde de işbirliği vurgusu

Gündem

MSB: Donanmamız 18 yıl sonra Lazkiye'deydi! Suriye ile denizde de işbirliği vurgusu

Suriyeli yolda yürüse konuşuyor, FETÖ darbe yapınca konuşmuyor! Sözde milliyetçi 15 Temmuz’da sus pus
Suriyeli yolda yürüse konuşuyor, FETÖ darbe yapınca konuşmuyor! Sözde milliyetçi 15 Temmuz’da sus pus

Gündem

Suriyeli yolda yürüse konuşuyor, FETÖ darbe yapınca konuşmuyor! Sözde milliyetçi 15 Temmuz’da sus pus

İran’dan Suriye'ye beklenmedik saldırı
İran’dan Suriye'ye beklenmedik saldırı

Gündem

İran’dan Suriye'ye beklenmedik saldırı

Suriye'den İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarına kınama geldi
Suriye'den İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarına kınama geldi

Dünya

Suriye'den İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırılarına kınama geldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23