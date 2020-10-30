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Dünya İşgalden kurtarılmıştı! İlham Aliyev'den tarihi imza
Dünya

İşgalden kurtarılmıştı! İlham Aliyev'den tarihi imza

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kurulmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:57:00 -
İşgalden kurtarılmıştı! İlham Aliyev'den tarihi imza

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı kararnameye göre, idari bölge bölümüne uygun olarak her bölge için geçici özel idare teşkilatı kurulacak, idari teşkilatların yöneticilerini Azerbaycan İçişleri Bakanlığı atayacak.

Geçici özel idare teşkilatları faaliyetlerini Savunma Bakanlığı ve Devlet Sınır Hizmeti ile eş güdümlü şekilde yürütecek.

Ulaşım ve telekomünikasyon altyapı tesislerinin, enerji ve su temini sistemlerinin, su depolarının ve çevre için yüksek tehlike kaynağı olan özel tesisler dahil olmak üzere, önemli tesislerin güvenliğinden geçici özel idare teşkilatları sorumlu olacak.

Karara göre, geçici özel idare teşkilatları kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasından, tespit edilen askeri teçhizatın, silahların, mühimmatın, zehirli ve patlayıcı maddelerin toplanması, envanteri ve korunması işlerini de üstlenecek.

Geçici özel idare teşkilatları ilgili diğer kurumlarıyla birlikte arazilerin mayınlardan temizlenmesi, terör, casusluk ve sabotaj gibi eylemlerin önlenmesi, arazi ve gayrimenkulün, kültür varlıklarının, maden ve doğal kaynakların envanterinin çıkartılması gibi faaliyetleri de yürütecek.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 180 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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