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Dünya İşgalden kurtarılan bölgelerde kurulacak! Aliyev imzaladı
Dünya

İşgalden kurtarılan bölgelerde kurulacak! Aliyev imzaladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kurulması yönünde karara imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:26:00 -
İşgalden kurtarılan bölgelerde kurulacak! Aliyev imzaladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kurulması yönünde kararı imzaladı. Karara göre, idari bölge bölümüne uygun olarak her bölge için geçici özel idare teşkilatı kurulacak, idari teşkilatların yöneticileri İçişleri Bakanlığınca atanacak.

Geçici özel idare teşkilatları faaliyetleri ise Savunma Bakanlığı ve Devlet Sınır Hizmeti ile eş güdümlü şekilde yürütülecek.

Ulaşım ve telekomünikasyon altyapı tesislerinin, su depolarının ve çevre için yüksek tehlike kaynağı olan özel tesislerinin, enerji ve su temini sistemleri dahil olmak üzere, mühim tesislerin güvenliğinden geçici özel idare teşkilatları sorumlu olacak.

Karara göre, geçici özel idare teşkilatları, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, tespit edilen askeri teçhizatın, silahların, mühimmatın, zehirli ve patlayıcı maddelerin toplanması, envanteri ve korunması işlerini de üstlenecek.

Geçici özel idare teşkilatları ilgili diğer kurumları ile beraber arazilerin mayınlardan temizlenmesi, terör, casusluk ve sabotaj gibi eylemlerin önlenmesi, arazi ve gayrimenkulün, kültür varlıklarının, maden ve doğal kaynakların envanterinin çıkartılması gibi faaliyetleri de yürütecek.

Kardeş Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül tarihinde başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 180 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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