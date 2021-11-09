İşgalcinin Facebook'u! Hepsini çalmışlar

İşgalci güç İsrail’in Batı Şeria’da yaşayan 7’den 70’e tüm Filistinlilerin yüz verilerini son iki senede kameralar ve akıllı telefon uygulaması ile çaldığı ortaya çıktı. Amerikan Washington Post gazetesinin, İsrailli aktivist grubu Breaking the Silence ile birlikte yürüttüğü inceleme sonucunda, İsrail ordusu, Blue Wolf (Mavi Kurt) adlı akıllı telefon uygulamasını kullanarak kadın, çocuk, erkek ve yaşlı binlerce Filistinlinin yüz verilerini çaldı. İsrail askerlerinin, Filistinlileri potansiyel terörist konumuna sokan uygulamaya, profilleme özelliğinden dolayı, “Filistinliler için Facebook” adını verdiği belirlendi. İşgalci gücün ayrıca Batı Şeria’yı ve özellikle el-Halil’i kameralarla donattığı ve 7/24 Filistinli nüfusu takip ettiği de kaydedildi.

Farklı renklerle profilliyor

İşgalci güç, özellikle 2020 yılında, İsrail askerlerinin telefonlarına yüklenen Mavi Kurt uygulaması ile her gün binlerce Filistinlinin yüzünü, daha önce oluşturulmuş veri bankasındaki bilgilerle eşleştirdi. İsrail askerlerinin itiraflarına göre uygulama, yüz verisi elde edilen kişilerde yakalama için sarı, tutuklama için kırmızı ve serbest bırakma için yeşil gibi farklı renklerde uyarı da veriyor.

Çocuklara poz verdirdiler

Casus uygulama ile Batı Şeria’da yaşayan kadın ve erkek yetişkinler dışında, çocuk ve yaşlıların da yüz verileri çalındı. En fazla yüz verisi çalan askeri birimlere İsrail ordusu tarafından çeşitli ödüller verildi. İtirafçı bir asker, Filistinli çocuklara poz verdirerek yüz profillerini elde ettiklerini belirtti. İsrailli askerlerin kendi aralarında, detaylı profilleme özelliğinden dolayı, uygulamaya “Filistinliler için Facebook” adını verdiği de itiraflar arasında yer aldı.

Akıllı şehir paravanı

İşgalci gücün, Hz. İbrahim Camii’nin varlığından dolayı ilhak etmeyi amaçladığı El-Halil kentini de “Akıllı Şehir” paravanı altında yüzlerce kapalı devre kamera ile gözetlediği aynı araştırma sonucunda belirlendi. İsrail’in gözetleme sisteminden duydukları rahatsızlığı aktaran Filistinliler, “İşgalcinin hedefi bizi hayatımızdan bezdirerek, yaşadığımız toprakları terk etmemiz ve daha fazla işgalci yerleşimcinin buraya gelmesini sağlamak” değerlendirmesini yapıyor. Bir Filistinli, skandal durumu, “Evden çıkıp eve girene kadar her anımızı takip ediyorlar” sözleriyle özetliyor.

Pegasus’la cep telefonlarına sızdı

6 Filistinli insan hakları savunucusunun cep telefonlarının İsrail menşeli Pegasus casus yazılımıyla hacklendiği ortaya çıktı. İrlanda merkezli Sınır Hattı Savunucuları adlı kuruluşun raporuna göre casus yazılım, Filistinli aktivistlerin telefonlarına Temmuz 2020 ve Nisan 2021 tarihleri arasında yüklendi. Raporda, telefonları izlenenlerden dördünün geçen ay İsrail yönetimince “terör listesine” alınan Filistinli sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekildi.