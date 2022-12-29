İşgalciler, dünyaya yeni bir Kudüs tarihi dayatmaya çalışıyor!

Mirasımız Kudüs Derneği, işgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'da 2022 yılında yaşanan yıkımlar, el konulan taşınmazlar, Yahudileştirme faaliyetleri, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller, para cezaları, insan hakları ihlalleri, ekonomik durumun yer aldığı ve Mescid-i Aksa Mütevelli Heyeti Üyesi ve Kudüs Araştırmacısı Dr. Fahri Ebu Diyab, Kudüs Araştırmaları Uzmanı Dr. Ali İbrahim, insan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı.

Dernek tarafından düzenlenen basın toplantısına raporun Kudüs'teki Hak İhlalleri kısmını hazırlayan ekipten Mescid-i Aksa Mütevelli Heyeti Üyesi ve Kudüs Araştırmacısı Dr. Fahri Ebu Diyab da katıldı.

"İşgalciler, dünyaya yeni bir Kudüs tarihi dayatmaya çalışıyorlar"

Mirasımız Kudüs Derneğinin hazırladığı raporun okunduğu basın toplantısında konuşan Muhammet Demirci, "İşgalci israil, Kudüs şehrinin İslami kimliğini ve tarihi dokusunu değiştirip Yahudileştirme faaliyetlerini sürdürürken, şehrin gerçek sahibi ve sakini olan Filistinliler ise ev ve işyerlerinin işgali, evlerinin yıkılma ve zorla sınır dışı edilme tehdidi ile karşı karşıya. İşgalciler, Kudüs'ü Yahudileştirmek ve şehrin üzerinde kontrol ve yönetim haklarını ispat ve hayalini kurdukları tapınak inşa etme arzularını gerçekleştirmek amacıyla içine kutsal hikayelerin yerleştirildiği anlatımlarla, dünyaya yeni bir Kudüs tarihi dayatmaya çalışıyorlar." şeklinde konuştu.

İşgalci siyonist rejimin Kudüs'e dair hedeflerini gerçekleştirmek için Kudüs'ün aslını teşkil eden tüm var olan hakikatleri değiştirmeye çalıştığını dile getiren Demirci, "Kudüs'ün asıl sakinleri olan Müslüman veya Hristiyan Arap sakinlerinin evlerini yıkıyor, sınır dışı ediyor ve onları adeta kimliksizleştiriyor. İsrail bunları yaparak Kudüs'ü İslami tarihinden ve geçmişinden ayırarak kendisinin Kudüs üzerinden kurmayı hedeflediği kontrol ve hegemonyanın altyapısını oluşturuyor. Esasında İsrail Kudüs şehrini geçmişle olan bağlarından kopararak kendi inandığı, yaymak istediği hikayeleri ve hurafelerin zihinlere daha kolay bir biçimde yerleşmesini sağlamaya çalışıyor. Böylelikle geçmişi unutulan şehre yeni hikayeleri dayatarak şehir üzerindeki hakimiyet hayallerini gerçek bir zemine kavuşturmuş oluyor." dedi.

"Ukrayna-Rusya Savaşı bahanesiyle toplamda 70 bin Yahudi işgal edilen Filistin'e yerleştirildi"

Kudüs'te yasadışı yerleşim birimi alanlarının artırılması ve genişletilmesi, yapısal alanların değiştirilmesi ve Müslümanların nüfusunun yoğunlukta olduğu mahallelerin kasıtlı olarak seçilmesi projesinin dikkat çektiğini kaydeden Demirci, "Bu projelerin temel hedefi zaman içerisinde Kudüs'teki Yahudi yerleşimci sayısını artırmaya yöneliktir. İhtiyacı aşan bu projelerle ilerleyen zamanda buraya yeni yerleşimciler getirip yerleştirerek nüfustaki Yahudi oranlarını arttırmak ve aynı zamanda bu arazilerde Kudüslülerin faydalanmasını engellemektir. Siyonist işgal rejimi, çoğunluğunu Ukrayna-Rusya savaşı bahanesi ile toplamda 70 bin Yahudi'yi işgal ettiği Filistinlilerin arazilerine yaptırdığı konutlara yerleştirdi. İşgalci Yahudilerin yüzde 54'ü Rusya'dan, yüzde 21'i Ukrayna'dan, yüzde 5'i ABD ve yüzde 4'ü Fransa'dan getirildi." ifadelerine yer verildi.

"Kudüs'te toplam 237 bin 729 konut bulunuyor, bu konutların sadece 57 bin 335'i Kudüslü Müslümanlar ve Araplara ait"

İşgalci siyonistlerin Kudüs'ün çeşitli noktalarına işgal yerleşim birimleri inşa ettiğini ve 2022 yılında Kudüs'te toplamda 15 bin 200 dönüm arazinin işgal edildiğini söyleyen Demirci, "Kudüs'ün doğu kısmının nüfusunun 395 bine ulaşmasına ve toplam Kudüs nüfusunun yüzde 42'sini oluşturmasına rağmen İşgal yönetiminin kısıtlama politikalarından dolayı şehrin yüz ölçümünün sadece yüzde 13'ü Kudüslü Müslüman ve Arapların kullanmasına ve yaşamasına tahsis edilmiştir. Kudüs'te toplam 237 bin 729 konut bulunuyor. Bu konutların sadece 57 bin 335'i Kudüslü Müslümanlar ve Araplara ait. Önümüzdeki yıllar içerisinde Arap mahallelerinde veya Kudüslülerin kullanımına hizmet edecek hiçbir yerleşim alanı inşası planlanmıyorken yerleşimcilere hizmet edecek 89 bin yeni yerleşim birimi inşa edilecek." ifadelerini kullandı.

İşgalci siyonistlerin Mescid-i Aksa çevresindeki Yahudileştirme projeleri yürüttüğünü dile getiren Demirci şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail makamları, Kudüs'ün tarihi çehresini değiştirip uygulamak istediği planları gerçekleştirmek adına Kudüs'te 32 Yahudileştirme projesi üzerinde çalışıyor. Bu projeler özellikle Mescid-i Aksa'nın görünürlüğünü azaltmak, Aksa'yı Yahudi simgelerle kuşatarak gerçek Müslüman kimliğinden koparmak amacıyla Mescid'in yakın çevresinde yapılıyor. İşgal devleti ve yerleşimci dernekler bu projeler için toplamda 52 milyarlık bir dolar bütçe ayırdılar. Mescid-i Aksa'nın gerçek İslami kimliğini gösteren tüm anıt ve kanıtların üstünü kapatıp kendi misyonları doğrultusunda yeni anıtları ortaya çıkararak o hikayeleri gerçekleştirmek adına Mescid-i Aksa'nın çevresindeki İslami eserleri tamamen yok etmek istiyorlar. Bunun için Mescid-i Aksa hem fikriyatta hem de yapılan kazılarla fiziki olarak tehlike altında."

İşgalci siyonistlerin Mescid-i Aksa üzerinde Yahudileştirme planları kurduğuna dikkat çeken Demirci, " Bu yıl işgalci İsrail mahkemelerinin yerleşimcilere Mescidi Aksa'da toplu ve aleni bir şekilde ibadetlerini yapmalarına izin vermesi tehlikeli bir dönüm noktası oldu. Mescid-i Aksa'da ibadet eden radikal yerleşimciler varlıklarını dayatmak için yaptıkları Talmudi ayinlerle beraber, Mescid'in alanında hayvansal ve bitkisel kurbanlarını adamaya çalıştılar. 2022 yılı içerisinde Mescid-i Aksa'ya 51.000'den fazla yerleşimci baskın düzenledi. İşgal polisi 915 Müslüman'a Mescid-i Aksa veya Kudüs'ten uzaklaştırma kararı verdi. İşgal polisi Mescid-i Aksa'nın 32 Kudüslü güvenlik görevlisi tutukladı ve Aksa'dan uzaklaştırma kararı verdi. İşgal polisi Mescid-i Aksa'nın kapılarını birkaç saatliğine veya bir süreliğine kapatmayı alışkanlık haline getirdi ve bunu bir yıl içinde 13 kez tekrarladı. Yine Mescid'in ses sisteminin ve hoparlörlerinin kablolarını birkaç defa parçaladı." ifadelerini kullandı.

"İşgal güçlerinin saldırılarında 17 Kudüslü şehit oldu"

Siyonist işgalcilerin Kudüslülerin ev ve mahallelerine saldırarak onlara şiddet uyguladığını belirten Demirci, "2022 yılı içerisinde şimdiye kadar 317 dükkân, atölye ve diğer iş yerine vergi dairesi tarafından baskın düzenlendi ve toplamda 5 Milyon 323 bin dolar vergi ve para cezası kesildi. 2022 yılı içerisinde şimdiye kadar 946 eve baskın düzenlendi. Bu baskınlar genelde Silvan Mahallesi, Tekbir Dağı, Tur Mahallesi, Şufat Mülteci Kampı ve Beyt Hanina'da gerçekleştirildi. Kudüs'te çoğunluğu eski esirler tarafından sunulacak 70 seminer veya konferans, işgal polisi ve istihbaratı tarafından engelledi. Kudüslülere hizmet eden 18 kültür ve spor faaliyeti gösteren kurum kapatıldı. İşgal güçlerinin saldırılarında 17 Kudüslü şehit oldu. Aralarında 601'i çocuk olan 3009 Kudüslü gözaltına alındı veya tutuklandı. 42 çocuğa ev hapsi, 13 çocuğa da evlerinden uzaklaştırma cezası verildi. Para cezası, serbest bırakma kefaleti ve kötü niyetli para cezaları olmak üzere toplam 4 milyon 60 bin dolar para cezası kesildi." şeklinde konuştu.

Kaynak: İLKHA