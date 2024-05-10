İşgalci vuruyor, ümmet seyrediyor

Doğruhaber yazarı Mehmet Zülfi Tan, Gazze ve Refah'ın işgal altına alınmasının ardından uluslararası ve bölgesel tepkilerin yetersizliğini eleştirdi. Tan, İslam dünyasının ve özellikle Müslüman liderlerin, İsrail'in eylemleri karşısında etkili bir duruş sergileyemediğini ve bu durumun Müslüman halklar arasında büyük bir hayal kırıklığı oluşturduğunu belirtti. Tan, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

“Gazze’nin en son parçası olan Refah da işgal altında. İşgalci siyonist adım adım planlarını uyguluyor. Bu konuda da kimseyi dinlemiyor. Kimse de ona bir şey yapamıyor. 57 Müslüman ülke lideri bir siyonist etmiyor. Üç milyar Müslüman alemi otuz milyondan az olan siyonisti korkutmuyor. Biz ölmüşüz de ağlayanımız yok!

Artık bunu anladık ki, biz siyonizmin tutsağıyız. Bütün ülkeler işgal edilmiş. Bundan sonra her halk kendi kurtuluş savaşını siyonizme karşı verecek. Çünkü onlar da gördüler ki kendi ülkeleri de işgal edilmiş.

Yaptığımız kurtuluş savaşı hikaye olmuş. Asıl mesele de buymuş. Ülkeyi siyonistlere peşkeş çekmekmiş. Onu da başarmışlar ki, bugün siyonizme karşı bir şey yapamıyoruz.

(…) Amerika yönetimi akıl tutulması yaşıyor. Siyonizme tam köle olmuş. Halk isyanın ayak seslerini işitiyor.

Avrupa ve diğer milletler de siyonizme karşı bir hoşnutsuzluk gösteriyor. Bir sonraki nesil zaten şimdiden nefret etmeye başladı. Birkaç yıl içinde dünyada yeni bir siyonizme düşmanlık dalgası çıkarsa hiç şaşmam. Bu işin daha şirketler boyutu da ortaya çıkmadı. Siyonist Şirketlerin dünyayı dizayn etme hamleleri de ortaya çıkarsa iş artık çığırından çıkacak.

En son gelip dayandığımız nokta yine Allah’ın ayeti olacak. “Siz dönerseniz biz de döneriz.” Onlar zulümleriyle, lanetleriyle, fitne ve fesatlarıyla yine döndüler. Şimdi de Allah onlara dönecek. Ayetlerin hükmü yeniden inmeye başlayacak.

Görelim Mevla’m neyler, Neylerse güzel eyler.”



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